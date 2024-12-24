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Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины - РИА Новости, 24.12.2024
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05:34 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/donetsk-1990926168.html
Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины
Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины - РИА Новости, 24.12.2024
Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины
Управление МВД по ДНР лишило в Донецке местного жителя гражданства за попытку установить контакт со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:34:00+03:00
2024-12-24T05:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Управление МВД по ДНР лишило в Донецке местного жителя гражданства за попытку установить контакт со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике. "В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен житель города Донецка Игнатенко А.И., который пытался оказать содействие украинским спецслужбам… Решением Управления внутренней миграции МВД по ДНР, в соответствии с п.п. Б п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 28.04.2023 №138-ФЗ, Игнатенко А.И. лишен статуса гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Игнатенко пытался установить контакт с представителями СБУ в социальных сетях. Установлено, что его целью было оказание конфиденциального содействия в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности России.
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в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Служба безопасности Украины
Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины

В Донецке жителя лишили гражданства за попытку контакта со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Управление МВД по ДНР лишило в Донецке местного жителя гражданства за попытку установить контакт со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен житель города Донецка Игнатенко А.И., который пытался оказать содействие украинским спецслужбам… Решением Управления внутренней миграции МВД по ДНР, в соответствии с п.п. Б п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 28.04.2023 №138-ФЗ, Игнатенко А.И. лишен статуса гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Игнатенко пытался установить контакт с представителями СБУ в социальных сетях. Установлено, что его целью было оказание конфиденциального содействия в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности России.
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