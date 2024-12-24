https://ria.ru/20241224/donetsk-1990926168.html

Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины

Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины - РИА Новости, 24.12.2024

Жителя Донецка лишили гражданства за контакт со спецслужбами Украины

Управление МВД по ДНР лишило в Донецке местного жителя гражданства за попытку установить контакт со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:34:00+03:00

2024-12-24T05:34:00+03:00

2024-12-24T05:34:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

россия

донецк

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_0:145:3143:1913_1920x0_80_0_0_7612ffdedcef5b125b8e486c5a265dff.jpg

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Управление МВД по ДНР лишило в Донецке местного жителя гражданства за попытку установить контакт со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике. "В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен житель города Донецка Игнатенко А.И., который пытался оказать содействие украинским спецслужбам… Решением Управления внутренней миграции МВД по ДНР, в соответствии с п.п. Б п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 28.04.2023 №138-ФЗ, Игнатенко А.И. лишен статуса гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Игнатенко пытался установить контакт с представителями СБУ в социальных сетях. Установлено, что его целью было оказание конфиденциального содействия в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности России.

https://ria.ru/20241217/agent-1989611736.html

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, служба безопасности украины