https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html

Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков

Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков - РИА Новости, 24.12.2024

Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков

Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, но не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:21:00+03:00

2024-12-24T03:21:00+03:00

2024-12-24T03:21:00+03:00

общество

технологии

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, но не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, заявил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков. "Частью - да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание", - сказал он, отвечая на вопрос, как идет работа по внедрению домофонов в систему оповещения. Сейчас оповещение в основном осуществляется через смс-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html

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общество, технологии, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)