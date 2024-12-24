Рейтинг@Mail.ru
Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html
Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков
Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков - РИА Новости, 24.12.2024
Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков
Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, но не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:21:00+03:00
2024-12-24T03:21:00+03:00
общество
технологии
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_0:74:2999:1761_1920x0_80_0_0_7e183faed5d7cb12c66efbda12cadb5f.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, но не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, заявил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков. "Частью - да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание", - сказал он, отвечая на вопрос, как идет работа по внедрению домофонов в систему оповещения. Сейчас оповещение в основном осуществляется через смс-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.
https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_859d2953758c0733cec3922a855b9561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Технологии, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Домофоны станут частью системы оповещения населения, заявил Куренков

Глава МЧС Куренков: домофоны станут частью системы оповещения населения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны станут частью системы оповещения населения в России, но не заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, заявил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Частью - да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание", - сказал он, отвечая на вопрос, как идет работа по внедрению домофонов в систему оповещения.
Сейчас оповещение в основном осуществляется через смс-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.
В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.
Петарда - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В МЧС назвали число пожаров, вспыхнувших из-за пиротехники в 2024 году
12 декабря, 07:30
 
ОбществоТехнологииРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала