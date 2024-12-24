https://ria.ru/20241224/dnr-1991084991.html

В ДНР четыре поселка остались без света из-за украинского обстрела

В ДНР четыре поселка остались без света из-за украинского обстрела - РИА Новости, 24.12.2024

В ДНР четыре поселка остались без света из-за украинского обстрела

Четыре поселка оказались обесточенными в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:47:00+03:00

2024-12-24T18:47:00+03:00

2024-12-24T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Четыре поселка оказались обесточенными в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены: поселок Химик, поселок шахты им. Ю. А. Гагарина, поселок шахты "19/20", поселок Комарова, жилой массив "Комсомолец", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 14.30 по 14.50 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html

https://ria.ru/20241222/annovka-1990737578.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, россия, украина