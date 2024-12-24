https://ria.ru/20241224/delo-1991079364.html
Против журналиста Колезева* завели новое дело
Против журналиста Колезева* завели новое дело - РИА Новости, 24.12.2024
Против журналиста Колезева* завели новое дело
Уголовное дело за нарушение закона об иноагентах завели в Екатеринбурге против бывшего главреда издания Republic* Дмитрия Колезева**, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:31:00+03:00
2024-12-24T18:31:00+03:00
2024-12-24T18:31:00+03:00
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело за нарушение закона об иноагентах завели в Екатеринбурге против бывшего главреда издания Republic* Дмитрия Колезева**, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Дмитрия Колезева** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Источник в правоохранительных органах также заявил РИА Новости, что ни одно сообщение в Telegram-канале Колезева** "не промаркировано". Ранее московский суд заочно приговорил Колезева** к 7,5 годам колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. Колезев** в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic*, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев** объявил, что уехал за границу.* Признана нежелательной организацией в России** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
https://ria.ru/20241224/terrorist-1991053320.html
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украина, вооруженные силы рф, россия, екатеринбург
Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Екатеринбург
Против журналиста Колезева* завели новое дело
В Екатеринбурге завели новое дело против экс-главреда Republic Колезева