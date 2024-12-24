https://ria.ru/20241224/delo-1991044412.html

Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области

Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024

Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области

В России завели уголовное дело на норвежского наемника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:43:00+03:00

2024-12-24T16:43:00+03:00

2024-12-24T19:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России завели уголовное дело на норвежского наемника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область, сообщили РИА Новости в СК."В отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта <...> и наемничестве", — говорится в сообщении.Подозреваемый, вооруженный автоматическим и крупнокалиберным оружием, вместе с другими наемниками и украинскими военными в августе с использованием взрывчатки и военной техники пересек границу России и незаконно вторгся в Курскую область.После вторжения формирования противника совершали преступления, чтобы запугать мирных жителей и дестабилизировать работу властей.Сейчас следователи устанавливают, где находятся Очерхаджиев и его соучастники.Как сообщило Минобороны, российская армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. По данным на 24 декабря, противник потерял здесь более 43 510 военнослужащих и 253 танка.

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html

https://ria.ru/20241218/naemnik-1989873910.html

курская область

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курская область, норвегия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина