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Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 24.12.2024 (обновлено: 19:06 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/delo-1991044412.html
Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области
Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области
В России завели уголовное дело на норвежского наемника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:43:00+03:00
2024-12-24T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
норвегия
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России завели уголовное дело на норвежского наемника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область, сообщили РИА Новости в СК."В отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта &lt;...&gt; и наемничестве", — говорится в сообщении.Подозреваемый, вооруженный автоматическим и крупнокалиберным оружием, вместе с другими наемниками и украинскими военными в августе с использованием взрывчатки и военной техники пересек границу России и незаконно вторгся в Курскую область.После вторжения формирования противника совершали преступления, чтобы запугать мирных жителей и дестабилизировать работу властей.Сейчас следователи устанавливают, где находятся Очерхаджиев и его соучастники.Как сообщило Минобороны, российская армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. По данным на 24 декабря, противник потерял здесь более 43 510 военнослужащих и 253 танка.
https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html
https://ria.ru/20241218/naemnik-1989873910.html
курская область
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курская область, норвегия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Норвегия, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Против гражданина Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области

Против Очерхаджиева из Норвегии возбудили дело за преступления в Курской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России завели уголовное дело на норвежского наемника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область, сообщили РИА Новости в СК.
"В отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта <...> и наемничестве", — говорится в сообщении.
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Подозреваемый, вооруженный автоматическим и крупнокалиберным оружием, вместе с другими наемниками и украинскими военными в августе с использованием взрывчатки и военной техники пересек границу России и незаконно вторгся в Курскую область.
После вторжения формирования противника совершали преступления, чтобы запугать мирных жителей и дестабилизировать работу властей.
Сейчас следователи устанавливают, где находятся Очерхаджиев и его соучастники.
© Следком/TelegramАслан Очерхаджиев
Аслан Очерхаджиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Следком/Telegram
Аслан Очерхаджиев. Архивное фото
Как сообщило Минобороны, российская армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. По данным на 24 декабря, противник потерял здесь более 43 510 военнослужащих и 253 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьНорвегияРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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