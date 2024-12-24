https://ria.ru/20241224/ded-moroz-1990929271.html

Мэр Санта-Клауса допустила празднование Рождества с зарубежными традициями

Мэр Санта-Клауса допустила празднование Рождества с зарубежными традициями - РИА Новости, 24.12.2024

Мэр Санта-Клауса допустила празднование Рождества с зарубежными традициями

Американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз, как два волшебника, могут объединиться и сделать мир более сказочным, сказала в интервью мэр города Санта-Клаус в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:00:00+03:00

2024-12-24T07:00:00+03:00

2024-12-24T07:00:00+03:00

джорджия

санта-клаус

дед мороз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919159942_0:477:2793:2048_1920x0_80_0_0_e6d9c3b33a975eb6f8b32a9f6f6c615f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз, как два волшебника, могут объединиться и сделать мир более сказочным, сказала в интервью мэр города Санта-Клаус в американском штате Джорджия Донита Боуэн. "Я думаю, главное, что делают Санта-Клаус и Дед Мороз, что они поддерживают – это любовь, забота, это возможность помочь другому человеку. На мой взгляд, прийти к соседу и поддержать его – это не об игрушках и праздничных украшениях, это гораздо важнее", - сказала Боуэн. Боуэн отметила, что открыта идеям празднования Рождества в своем городе с использованием зарубежных традиций. "Если к нам на елку приедут русские семьи, я ничего не имею против того, чтобы подготовить что-то для них. Мы верим, что Рождество и Санта – они для всех. И мы хотим, чтобы всем было хорошо", - сказала она. Мэр не исключила, что в городе можно будет установить украшения, так или иначе связанные с русским Дедом Морозом. Она также предположила, что американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз, могут пролететь над землей на санях и подарить людям счастье и любовь. "Иногда люди, особенно дети, хотят получать подарки и говорят: дай, дай, дай! Я думаю, родителям хорошо было бы предложить им чем-то поделиться, отдать хоть одну вещь", - сказала она. В этой связи Боуэн отметила важность того, что молодежь приходит в дома престарелых. По ее мнению, от этого счастливы все, и стар, и млад: "Это очень эмоциональный момент, и если бы нам удавалось сделать что-то подобное, было бы замечательно."

https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html

https://ria.ru/20241224/rozhdestvo-1990920374.html

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джорджия, санта-клаус, дед мороз