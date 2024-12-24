https://ria.ru/20241224/daniya-1990918924.html

В Дании не стали комментировать слова Трампа о покупке Гренландии

В Дании не стали комментировать слова Трампа о покупке Гренландии - РИА Новости, 24.12.2024

В Дании не стали комментировать слова Трампа о покупке Гренландии

Канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен отказалась прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии,... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T02:00:00+03:00

2024-12-24T02:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен отказалась прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, сославшись на заявление гренландского премьера о том, что остров не продается. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. "Что касается указанного (заявления Трампа - ред.) о Гренландии, у канцелярии премьер-министра нет комментариев, кроме ссылки на то, что председатель правительства Гренландии заявил, что Гренландия не продается, но открыта для сотрудничества", - приводит комментарий канцелярии телеканал TV2. Кроме того, в канцелярии также заявили, что датское правительство будет радо приветствовать нового американского посла. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен