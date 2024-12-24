https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990919458.html

Чернышенко рассказал о работе координационного центра на прямой линии

Чернышенко рассказал о работе координационного центра на прямой линии - РИА Новости, 24.12.2024

Чернышенко рассказал о работе координационного центра на прямой линии

Благодаря работе координационного центра правительства РФ, где в момент прямой линии с президентом России Владимиром Путиным находились заместители министров,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:40:00+03:00

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россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Благодаря работе координационного центра правительства РФ, где в момент прямой линии с президентом России Владимиром Путиным находились заместители министров, специалисты и аналитики, многие вопросы граждан были решены еще до окончания мероприятия с главой государства, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Заместители министров по всем направлениям находятся здесь со специалистами, с аналитиками, которые обеспечивают мгновенный доступ ко всей информации, к нормативной базе, к предыдущим поручениям, к информационным системам, в том числе и региональным, для того, чтобы получить полный объем информации для принятия оперативного решения или выдачи поручений", - сказал зампред правительства. По словам Чернышенко, благодаря такой слаженной работе некоторые вопросы граждан были решены до окончания прямой линии с президентом. "Был решен вопрос о тарифах для перелетов для многодетных семей, и тут же профильный вице-премьер Виталий Георгиевич Савельев соответствующие поручения Минтрансу дал, вопрос будет урегулирован в ближайшее время", - уточнил зампред правительства. Прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 19 декабря.

https://ria.ru/20241222/peskov-1990705548.html

https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

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Чернышенко: "Вопросы на прямой линии с Путиным были решены до ее окончания" Чернышенко рассказал РИА Новости, как вопросы на прямой линии с Путиным были решены до ее окончания 2024-12-24T02:40 true PT0M56S

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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, прямая линия с владимиром путиным — 2024