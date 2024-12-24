В Чечне появились новые пятитысячные купюры
Новые купюры в пять тысяч рублей начали поступать в обращение в Чечне
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя - РИА Новости. Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.
"Обновленные банкноты вводятся в оборот постепенно, заменяя изношенные, ветхие купюры. Но на это уйдет не один год. Все разновидности пятитысячных одинаково платежеспособны, специально обменивать купюры на новые, модернизированные не надо", – цитирует пресс-служба управляющего регионального отделения банка Тамерлана Вацуева.
Отмечается, что купюры нового и старого образцов будут использоваться одновременно. Банк России представил обновленную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2023 года. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Новый дизайн учитывает потребности слабовидящих людей, в частности, рядом с цветными изображениями ключевая информация продублирована белыми символами. Кроме того, номинал банкноты определяется на ощупь. Новая купюра также имеет усиленную защиту от подделок благодаря усовершенствованному защитному комплексу.
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
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