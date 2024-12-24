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В Чечне появились новые пятитысячные купюры - РИА Новости, 24.12.2024
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16:31 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/chechnja-1991042031.html
В Чечне появились новые пятитысячные купюры
В Чечне появились новые пятитысячные купюры - РИА Новости, 24.12.2024
В Чечне появились новые пятитысячные купюры
Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:31:00+03:00
2024-12-24T16:31:00+03:00
экономика
технологии
екатеринбург
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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя - РИА Новости. Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. "Обновленные банкноты вводятся в оборот постепенно, заменяя изношенные, ветхие купюры. Но на это уйдет не один год. Все разновидности пятитысячных одинаково платежеспособны, специально обменивать купюры на новые, модернизированные не надо", – цитирует пресс-служба управляющего регионального отделения банка Тамерлана Вацуева. Отмечается, что купюры нового и старого образцов будут использоваться одновременно. Банк России представил обновленную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2023 года. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Новый дизайн учитывает потребности слабовидящих людей, в частности, рядом с цветными изображениями ключевая информация продублирована белыми символами. Кроме того, номинал банкноты определяется на ощупь. Новая купюра также имеет усиленную защиту от подделок благодаря усовершенствованному защитному комплексу.
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экономика, технологии, екатеринбург, чеченская республика (чечня)
Экономика, Технологии, Екатеринбург, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне появились новые пятитысячные купюры

Новые купюры в пять тысяч рублей начали поступать в обращение в Чечне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя - РИА Новости. Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.
"Обновленные банкноты вводятся в оборот постепенно, заменяя изношенные, ветхие купюры. Но на это уйдет не один год. Все разновидности пятитысячных одинаково платежеспособны, специально обменивать купюры на новые, модернизированные не надо", – цитирует пресс-служба управляющего регионального отделения банка Тамерлана Вацуева.
Отмечается, что купюры нового и старого образцов будут использоваться одновременно. Банк России представил обновленную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2023 года. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Новый дизайн учитывает потребности слабовидящих людей, в частности, рядом с цветными изображениями ключевая информация продублирована белыми символами. Кроме того, номинал банкноты определяется на ощупь. Новая купюра также имеет усиленную защиту от подделок благодаря усовершенствованному защитному комплексу.
Обновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы Европа — Азия в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
25 октября, 06:25
 
ЭкономикаТехнологииЕкатеринбургЧеченская республика (Чечня)
 
 
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