https://ria.ru/20241224/chechnja-1991042031.html

В Чечне появились новые пятитысячные купюры

В Чечне появились новые пятитысячные купюры - РИА Новости, 24.12.2024

В Чечне появились новые пятитысячные купюры

Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:31:00+03:00

2024-12-24T16:31:00+03:00

2024-12-24T16:31:00+03:00

экономика

технологии

екатеринбург

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя - РИА Новости. Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей начали поступать в обращение в Чечне, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону. "Обновленные банкноты вводятся в оборот постепенно, заменяя изношенные, ветхие купюры. Но на это уйдет не один год. Все разновидности пятитысячных одинаково платежеспособны, специально обменивать купюры на новые, модернизированные не надо", – цитирует пресс-служба управляющего регионального отделения банка Тамерлана Вацуева. Отмечается, что купюры нового и старого образцов будут использоваться одновременно. Банк России представил обновленную банкноту номиналом пять тысяч рублей в октябре 2023 года. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Новый дизайн учитывает потребности слабовидящих людей, в частности, рядом с цветными изображениями ключевая информация продублирована белыми символами. Кроме того, номинал банкноты определяется на ощупь. Новая купюра также имеет усиленную защиту от подделок благодаря усовершенствованному защитному комплексу.

https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html

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экономика, технологии, екатеринбург, чеченская республика (чечня)