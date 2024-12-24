https://ria.ru/20241224/bilayn-1990866887.html

Нейросеть билайна составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

Нейросеть билайна составила рейтинг активности регионов России в области ИИ - РИА Новости, 24.12.2024

Нейросеть билайна составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

Билайн Big Data & AI ("большие данные и искусственный интеллект") вместе с Лабораторией прикладного анализа Томского государственного университета представили... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Билайн Big Data & AI ("большие данные и искусственный интеллект") вместе с Лабораторией прикладного анализа Томского государственного университета представили рейтинг активности регионов в области ИИ (18+), составленный искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба оператора.Презентация результатов прошла 16 декабря на открытии Института анализа больших данных и ИИ ТГУ в Томске. В пресс-конференции приняли участие заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и заместитель директора по ИИ и цифровым продуктам билайна Нина Матвиенко.Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В десятку также вошли Томская и Свердловская области, Республика Татарстан, Нижегородская и Московская области, Красноярский край и Самарская область.Нейросеть команды по искусственному интеллекту и большим данным билайна была обучена на более чем 1 миллион записей, предоставленных ТГУ. В датасет вошли данные из открытых источников о вакансиях в регионах, научных публикациях, интернет-запросах по теме ИИ, а также русскоязычных публикаций в соцмедиа и тематических форумах и публичных русскоязычных сообщений в соцсети "Вконтакте" и Telegram.В рамках рейтинга регионы оценивали по четырем критериям: индекс интереса, спрос на рынке труда, вклад в развитие науки и присутствие в инфополе. Выбранные параметры позволяют многогранно оценить активность жителей и научного сообщества, а также работодателей в области ИИ в регионах. Для составления рейтинга была использована сложная математическая модель, которая учитывала множество факторов.Так, вклад в развитие науки оценивался на основе анализа информации о научных публикациях по тематике ИИ из базы Open Alex ("Открытый Алекс"). Публикации были отсортированы по территориальной привязке, а показатели нормализованы на количество университетов в регионе. Дополнительно оценивалось межвузовское взаимодействие.Индекс интереса формировался на основе анализа интернет-запросов по тематике ИИ.Спрос на рынке труда. С помощью нейросети были отсортированы и проанализированы данные о вакансиях в регионах с учетом числа трудоспособного населения. В рамках критерия оценивалось количество вакансий в регионе, в том числе для специалистов без опыта, скорость их закрытия и медианная зарплата.Присутствие в инфополе отражает количество упоминаний региона в контексте ИИ в социальных медиа и СМИ. Для получения итогового списка наиболее релевантных публикаций была проведена многоступенчатая фильтрация с использованием больших языковых моделей."Идея создания такого рейтинга родилась из желания исследовать проникновение искусственного интеллекта в нашей стране с разных сторон. Вместе с коллегами из ТГУ мы решили объединить экспертизу и опыт и взглянуть на то, как регионы развиваются в области ИИ не только с точки зрения внедрения решений, но и науки, работы и интереса к этой сфере. И проделать эту работу качественно и беспристрастно нам помог искусственный интеллект. Рейтинг станет полезным инструментом для оценки состояния и динамики ИИ в регионах России и будет способствовать его дальнейшему развитию", - сказала заместитель директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Нина Матвиенко.По словам директора Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслава Гойко, большие данные и нейросеть позволили составить карту распространения искусственного интеллекта в России и увидеть, какие регионы являются лидерами в применении ИИ."Ученые ТГУ собрали для этого исследования огромный объем данных — более 1 миллиона. Исследование показывает, где в нашей стране требуются специалисты со знанием технологий ИИ, как эти технологии влияют на зарплату в конкретных сферах, насколько активно научное сообщество использует нейросети и так далее", - сказал он.Гойко добавил, что реализованный проект — пример успешной коллаборации науки, анализа больших данных и искусственного интеллекта."На этих трех элементах базируется созданный в ТГУ и презентованный общественности сегодня Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта. Я уверен, что он внесет большой вклад в продвижение технологий не только в Томской области, занимающей четвертую строчку рейтинга, но и по всей стране", - подчеркнул директор.Полный рейтинг регионов можно посмотреть на сайте проекта.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5VK9QtCw.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, вымпелком, билайн