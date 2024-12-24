https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990927784.html

Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области

Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2024

Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области

Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:14:00+03:00

2024-12-24T06:14:00+03:00

2024-12-24T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

тарасовский район

таганрог

юрий слюсарь

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале. В понедельник в 22.19 мск в городе Таганроге Ростовской области объявлялась угроза атаки БПЛА.

https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990911424.html

ростовская область

тарасовский район

таганрог

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происшествия, ростовская область, тарасовский район, таганрог, юрий слюсарь