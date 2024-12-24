https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990927784.html
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2024
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области
Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:14:00+03:00
2024-12-24T06:14:00+03:00
2024-12-24T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
тарасовский район
таганрог
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале. В понедельник в 22.19 мск в городе Таганроге Ростовской области объявлялась угроза атаки БПЛА.
https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990911424.html
ростовская область
тарасовский район
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, тарасовский район, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Тарасовский район, Таганрог, Юрий Слюсарь
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области
Слюсарь: Еще четыре БПЛА ВСУ были уничтожены ночью в Ростовской области