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Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 24.12.2024 (обновлено: 06:18 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990927784.html
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2024
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области
Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:14:00+03:00
2024-12-24T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
тарасовский район
таганрог
юрий слюсарь
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале. В понедельник в 22.19 мск в городе Таганроге Ростовской области объявлялась угроза атаки БПЛА.
https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990911424.html
ростовская область
тарасовский район
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происшествия, ростовская область, тарасовский район, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Тарасовский район, Таганрог, Юрий Слюсарь
Еще четыре украинских БПЛА были уничтожены ночью в Ростовской области

Слюсарь: Еще четыре БПЛА ВСУ были уничтожены ночью в Ростовской области

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены за ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник в 22.19 мск в городе Таганроге Ростовской области объявлялась угроза атаки БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьТарасовский районТаганрогЮрий Слюсарь
 
 
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