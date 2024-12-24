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БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.12.2024
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05:17 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990925229.html
БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.12.2024
БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона уничтожил пункт временной дислокации украинский армии на правом... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:17:00+03:00
2024-12-24T05:17:00+03:00
в мире
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона уничтожил пункт временной дислокации украинский армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператор беспилотного летательного аппарата в ходе воздушной разведки над правым берегом Днепра выявил автомобиль с военнослужащими ВСУ, в целях маскировки использовавшими гражданский транспорт. Оператор проследил за автомобилем до конечной точки. Ею оказался заброшенный дом, который националисты использовали как пункт временной дислокации. Координаты цели были переданы расчету дронов камикадзе. Операторы БПЛА сразу же осуществили запуск FPV-дрона. Разведывательный расчет корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Оператор БПЛА скорректировал работу ударного дрона по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Подразделения БПЛА разведывательной бригады группировки войск "Днепр" в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА ВС России уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона уничтожил пункт временной дислокации украинский армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Оператор беспилотного летательного аппарата в ходе воздушной разведки над правым берегом Днепра выявил автомобиль с военнослужащими ВСУ, в целях маскировки использовавшими гражданский транспорт. Оператор проследил за автомобилем до конечной точки. Ею оказался заброшенный дом, который националисты использовали как пункт временной дислокации. Координаты цели были переданы расчету дронов камикадзе. Операторы БПЛА сразу же осуществили запуск FPV-дрона. Разведывательный расчет корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Оператор БПЛА скорректировал работу ударного дрона по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Подразделения БПЛА разведывательной бригады группировки войск "Днепр" в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
12 декабря, 05:07
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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