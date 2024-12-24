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Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.12.2024
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:09:00+03:00
2024-12-24T00:09:00+03:00
2024-12-24T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Мелитополем сбиты два вражеских дрона, которыми нацисты пытались ударить по мирному городу", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241223/bpla-1990908101.html
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россия, мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов
Рогов: над Мелитополем сбиты два украинских беспилотника