https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990914648.html

Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов

Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.12.2024

Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов

Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T00:09:00+03:00

2024-12-24T00:09:00+03:00

2024-12-24T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мелитополь

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Мелитополем сбиты два вражеских дрона, которыми нацисты пытались ударить по мирному городу", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241223/bpla-1990908101.html

россия

мелитополь

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины