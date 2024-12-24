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Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990914648.html
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.12.2024
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:09:00+03:00
2024-12-24T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Над Мелитополем сбиты два вражеских дрона, которыми нацисты пытались ударить по мирному городу", - написал он в Telegram-канале.
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россия, мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил Рогов

Рогов: над Мелитополем сбиты два украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Над Мелитополем сбиты два дрона ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Над Мелитополем сбиты два вражеских дрона, которыми нацисты пытались ударить по мирному городу", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМелитопольВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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