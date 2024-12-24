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На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник - РИА Новости, 24.12.2024
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14:19 24.12.2024 (обновлено: 14:26 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990998604.html
На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник
На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник - РИА Новости, 24.12.2024
На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник
Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, занятия продолжаются, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:19:00+03:00
2024-12-24T14:26:00+03:00
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, занятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Примерно в 10:30 по громкоговорителю оповестили, что нужно укрыться… На территории академии оказался беспилотник дронового типа… Никакого взрыва не было. Разрушений никаких нет, пострадавших тоже", - рассказала пресс-секретарь академии МВД в Нижнем Новгороде Мария Кузнецова.По ее словам, происхождение беспилотника и то, каким образом он оказался на территории академии МВД, устанавливается."Никаких учений у нас не было", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что БПЛА изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. По словам Кузнецовой, беспилотник небольшой, "меньше метра, как для съемок".Она также сообщила, что после объявления о необходимости пройти в укрытие все спустились на цокольный этаж до того момента, пока его не проверили приехавшие сотрудники спецслужб."Сейчас все нормально, курсанты учатся, мы работаем. Все в порядке", - заверила пресс-секретарь академии МВД.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
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нижний новгород, происшествия
Нижний Новгород, Происшествия
На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник

На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, занятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Примерно в 10:30 по громкоговорителю оповестили, что нужно укрыться… На территории академии оказался беспилотник дронового типа… Никакого взрыва не было. Разрушений никаких нет, пострадавших тоже", - рассказала пресс-секретарь академии МВД в Нижнем Новгороде Мария Кузнецова.
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По ее словам, происхождение беспилотника и то, каким образом он оказался на территории академии МВД, устанавливается.
"Никаких учений у нас не было", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что БПЛА изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. По словам Кузнецовой, беспилотник небольшой, "меньше метра, как для съемок".
Она также сообщила, что после объявления о необходимости пройти в укрытие все спустились на цокольный этаж до того момента, пока его не проверили приехавшие сотрудники спецслужб.
"Сейчас все нормально, курсанты учатся, мы работаем. Все в порядке", - заверила пресс-секретарь академии МВД.
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