https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990998604.html

На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник

На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник - РИА Новости, 24.12.2024

На территории академии МВД в Нижнем Новгороде упал беспилотник

Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, занятия продолжаются, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:19:00+03:00

2024-12-24T14:19:00+03:00

2024-12-24T14:26:00+03:00

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, занятия продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Примерно в 10:30 по громкоговорителю оповестили, что нужно укрыться… На территории академии оказался беспилотник дронового типа… Никакого взрыва не было. Разрушений никаких нет, пострадавших тоже", - рассказала пресс-секретарь академии МВД в Нижнем Новгороде Мария Кузнецова.По ее словам, происхождение беспилотника и то, каким образом он оказался на территории академии МВД, устанавливается."Никаких учений у нас не было", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что БПЛА изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. По словам Кузнецовой, беспилотник небольшой, "меньше метра, как для съемок".Она также сообщила, что после объявления о необходимости пройти в укрытие все спустились на цокольный этаж до того момента, пока его не проверили приехавшие сотрудники спецслужб."Сейчас все нормально, курсанты учатся, мы работаем. Все в порядке", - заверила пресс-секретарь академии МВД.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний новгород, происшествия