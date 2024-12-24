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СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS - РИА Новости, 24.12.2024
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00:06 24.12.2024 (обновлено: 07:45 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990914437.html
СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS
СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS
Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:06:00+03:00
2024-12-24T07:45:00+03:00
севастополь
россия
сицилия
ника
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ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией, сообщает радиостанция RMF FM. Подобные БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS."Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов", — говорится в сообщении. По данным радиостанции, беспилотник, поднявшийся в воздух с Сицилии, пролетел над Грецией и Болгарией. Находясь над Румынией, он повернул в сторону Венгрии, потом пролетел над Словакией."В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (Около границы с Россией – Прим. ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы", — говорится в сообщении. По данным радиостанции, БПЛА вернулся на итальянскую базу практически тем же путем, свернув по дороге в сторону Труймяста (агломерация Гданьска, Гдыни и Сопота). Речь идет об одном из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов, который собирает данные и передает их в режиме реального времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров. Global Hawk может находиться в небе до 24 часов без перерыва. Его крейсерская скорость составляет около 650 километров в час, он способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.Global Hawk, как сообщал в июле, сославшись на "американский источник", греческий политик Димитриос Нациос, возглавляющий парламентскую фракцию партии "Ники" ("Победа"), был задействован для террористического ракетного удара по Севастополю и вылетел с базы ВВС США, базирующейся в Ларисе.Преднамеренный удар по Севастополю был нанесен 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
https://ria.ru/20241112/dnr-1983333225.html
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севастополь
россия
сицилия
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севастополь, россия, сицилия, ника
Севастополь, Россия, Сицилия, НИКА
СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS

RMF FM: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ракеты ATACMS

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией, сообщает радиостанция RMF FM. Подобные БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS.
«
"Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов", — говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, беспилотник, поднявшийся в воздух с Сицилии, пролетел над Грецией и Болгарией. Находясь над Румынией, он повернул в сторону Венгрии, потом пролетел над Словакией.
"В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (Около границы с Россией – Прим. ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, БПЛА вернулся на итальянскую базу практически тем же путем, свернув по дороге в сторону Труймяста (агломерация Гданьска, Гдыни и Сопота).
Речь идет об одном из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов, который собирает данные и передает их в режиме реального времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров. Global Hawk может находиться в небе до 24 часов без перерыва. Его крейсерская скорость составляет около 650 километров в час, он способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.
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Global Hawk, как сообщал в июле, сославшись на "американский источник", греческий политик Димитриос Нациос, возглавляющий парламентскую фракцию партии "Ники" ("Победа"), был задействован для террористического ракетного удара по Севастополю и вылетел с базы ВВС США, базирующейся в Ларисе.
Преднамеренный удар по Севастополю был нанесен 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.
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