СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS
RMF FM: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ракеты ATACMS
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией, сообщает радиостанция RMF FM. Подобные БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS.
В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому
22 декабря, 15:30
"В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (Около границы с Россией – Прим. ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы", — говорится в сообщении.
Речь идет об одном из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов, который собирает данные и передает их в режиме реального времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров. Global Hawk может находиться в небе до 24 часов без перерыва. Его крейсерская скорость составляет около 650 километров в час, он способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.
В ДНР перехватили американский беспилотник, нацеленный на склад
12 ноября, 16:29
Global Hawk, как сообщал в июле, сославшись на "американский источник", греческий политик Димитриос Нациос, возглавляющий парламентскую фракцию партии "Ники" ("Победа"), был задействован для террористического ракетного удара по Севастополю и вылетел с базы ВВС США, базирующейся в Ларисе.
Преднамеренный удар по Севастополю был нанесен 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.