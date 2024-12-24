Рейтинг@Mail.ru
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bayden-1990926627.html
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год - РИА Новости, 24.12.2024
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год
Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:50:00+03:00
2024-12-24T05:50:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. "Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год", - говорится в сообщении. Ранее оборонный бюджет на 895 миллиардов долларов согласовали обе палаты конгресса США. В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год на сумму 895 миллиардов долларов

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год", - говорится в сообщении.
Ранее оборонный бюджет на 895 миллиардов долларов согласовали обе палаты конгресса США.
В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Остин сообщил о росте военного бюджета США на 100 миллиардов долларов
8 декабря, 00:39
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала