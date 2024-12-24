https://ria.ru/20241224/bayden-1990926627.html
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год - РИА Новости, 24.12.2024
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год
Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:50:00+03:00
2024-12-24T05:50:00+03:00
2024-12-24T05:50:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. "Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год", - говорится в сообщении. Ранее оборонный бюджет на 895 миллиардов долларов согласовали обе палаты конгресса США. В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год на сумму 895 миллиардов долларов