https://ria.ru/20241224/bayden-1990926627.html

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год - РИА Новости, 24.12.2024

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:50:00+03:00

2024-12-24T05:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 года, сообщает пресс-служба Белого дома. "Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год", - говорится в сообщении. Ранее оборонный бюджет на 895 миллиардов долларов согласовали обе палаты конгресса США. В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.

https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html

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в мире, сша, джо байден