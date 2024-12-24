https://ria.ru/20241224/bastrykin-1991113676.html

СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей - РИА Новости, 24.12.2024

СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:16:00+03:00

2024-12-24T23:16:00+03:00

2024-12-24T23:16:00+03:00

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о рейдерах, которые якобы за долги отнимают квартиры у москвичей, сообщает СК РФ. Как указывает ведомство, в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье