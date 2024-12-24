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СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей - РИА Новости, 24.12.2024
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23:16 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bastrykin-1991113676.html
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей - РИА Новости, 24.12.2024
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:16:00+03:00
2024-12-24T23:16:00+03:00
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о рейдерах, которые якобы за долги отнимают квартиры у москвичей, сообщает СК РФ. Как указывает ведомство, в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
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россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Бастрыкин поручил проверит сообщения о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о рейдерах, которые якобы за долги отнимают квартиры у москвичей, сообщает СК РФ.
Как указывает ведомство, в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги.
«
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
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