https://ria.ru/20241224/bastrykin-1991113676.html
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей - РИА Новости, 24.12.2024
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:16:00+03:00
2024-12-24T23:16:00+03:00
2024-12-24T23:16:00+03:00
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по сообщениям о рейдерах, которые якобы за долги отнимают квартиры у москвичей, сообщает СК РФ. Как указывает ведомство, в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки москвичей стали жертвами рейдеров, которые за долги отбирают у них квартиры и реализуют через торги. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Москве Андрею Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
Бастрыкин поручил проверит сообщения о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей