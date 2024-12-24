https://ria.ru/20241224/bastrykin-1991002838.html

СК заведет уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе

СК заведет уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе - РИА Новости, 24.12.2024

СК заведет уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:31:00+03:00

2024-12-24T14:31:00+03:00

2024-12-24T14:53:00+03:00

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589873_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0b422b823d0d15780b1f0d95e445fbfa.jpg

КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. Уточняется, что в комментариях в Telegram-канале информационного центра СК РФ размещены обращения граждан о непринятии мер к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. Так, подписчики отмечают, что уборка мазута в границах береговой линии осуществляется якобы лишь неравнодушными гражданами, спецтехника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. "Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении. В свою очередь в СУСК России по Краснодарскому краю по данному факту уже проводится проверка. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

россия

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, анапа, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе