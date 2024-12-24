https://ria.ru/20241224/bashnya-1991041196.html

На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация

На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 24.12.2024

На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация

Посетители покинули Эйфелеву башню в рамках эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Общество... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:28:00+03:00

2024-12-24T16:28:00+03:00

2024-12-24T16:45:00+03:00

в мире

франция

париж

эйфелева башня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Посетители покинули Эйфелеву башню в рамках эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Общество управления Эйфелевой башней (SETE). "Эйфелева башня была эвакуирована во вторник, 24 декабря, после короткого замыкания на шине питания лифта", - передает канал. Отмечается, что "техническая проблема возникла между вторым этажом и вершиной монумента, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации в 10.50" (12.50 мск). Никто из посетителей не подвергся опасности, уточняют в SETE. В течение дня доступ к достопримечательности для посетителей будет восстановлен "вплоть до второго этажа". Технические сотрудники башни совместно с пожарными пытаются установить причину инцидента. -0-

https://ria.ru/20240811/parizh-1965539672.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эйфелева башня