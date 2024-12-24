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На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация
На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 24.12.2024
На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация
Посетители покинули Эйфелеву башню в рамках эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Общество... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:28:00+03:00
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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Посетители покинули Эйфелеву башню в рамках эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Общество управления Эйфелевой башней (SETE). "Эйфелева башня была эвакуирована во вторник, 24 декабря, после короткого замыкания на шине питания лифта", - передает канал. Отмечается, что "техническая проблема возникла между вторым этажом и вершиной монумента, что привело к срабатыванию пожарной сигнализации в 10.50" (12.50 мск). Никто из посетителей не подвергся опасности, уточняют в SETE. В течение дня доступ к достопримечательности для посетителей будет восстановлен "вплоть до второго этажа". Технические сотрудники башни совместно с пожарными пытаются установить причину инцидента. -0-
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в мире, франция, париж, эйфелева башня
В мире, Франция, Париж, Эйфелева башня
На Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация
BFMTV: посетители покинули Эйфелеву башню из-за пожарной сигнализации