Российские банки пока не планируют менять ставки по кредитам и вкладам
Банки России не собираются менять ставки по кредитам и вкладам
Отделение Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские банки, опрошенные РИА Новости, пока не планирует менять условия по кредитным и сберегательным продуктам после решения совета директоров Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения.
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
19 декабря, 02:15
В пресс-службе ВТБ сообщили, что ВТБ "на прошлой неделе улучшил свои условия для вкладчиков", сейчас ставки по вкладам в рублях достигают 24% годовых. "Их снижения мы не планируем, но будем следить за ситуацией на рынке. Такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться", - отметили там. Ставки по розничным кредитам в ВТБ также пока не планируют менять, банк будет ориентироваться на общую стоимость фондирования и динамику портфелей.
"ПСБ сохраняет ставки по сберегательным продуктам, потребительскому кредитованию и ипотеке на прежнем уровне", - сообщили агентству в пресс-службе Промсвязьбанка.
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что на текущий момент изменение этих ставок также не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке, уточнили в банке.
"На фоне последних решений Банка России "Новиком" пока не планирует изменения ставок по своим продуктам, так как мы заранее их не повышали и сохранили лучшие условия по кредитованию. Вместе с тем, мы всегда реагируем на изменения на рынке в целом и если они будут, то будем корректировать и свою тарифную политику. Пока предпосылок к этим изменениям нет", - сообщил старший вице-президент Новикомбанка Дмитрий Криштопа.
Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам
26 июля, 18:13
Абсолют-банк не планирует в ближайшее время изменять условия как по кредитным продуктам, так и по сберегательным, сообщили в пресс-службе банка.
"По кредитным продуктам накануне заседания ЦБ банк не повышал ставки. Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне позволило банку не производить корректировку ставок по продуктам в сторону увеличения, но не создало предпосылок для их снижения. Что касается вкладов и накопительных счетов, то сейчас ставки банка соответствуют рыночным значениям", - отметил директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич.
В пресс-службе "Почта банка" заявили, что текущие условия по кредитам банк сохранит до конца текущего года. А решения по поводу кредитных ставок в следующем году будут зависеть от ряда факторов, включая динамику ключевой ставки Банка России, уровень инфляции и ситуацию на рынке, пояснили в банке.
Россиянам объяснили, что делать, если банк ужесточил условия по кредитке
18 декабря, 02:15