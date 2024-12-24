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Washington Post рассказала о возможных санкциях Байдена против России - РИА Новости, 24.12.2024
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15:34 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/bajden-1991027135.html
Washington Post рассказала о возможных санкциях Байдена против России
Washington Post рассказала о возможных санкциях Байдена против России - РИА Новости, 24.12.2024
Washington Post рассказала о возможных санкциях Байдена против России
Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:34:00+03:00
2024-12-24T15:34:00+03:00
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти", - говорится в статье. По данным источников, санкции могут затронуть еще не попавшие под санкции российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда, якобы входящие в "теневой флот" и использующиеся для перевозки российских энергоресурсов, а также отзыв у банков лицензий, позволяющих им проводить энергетические транзакции с Россией. Газета полагает, что возможное введение санкций может помочь следующему президенту США Дональду Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также якобы позволит Байдену передать преемнику более сильную экономику, чем при скачке цен на энергоносители в начале его правления. При этом, сообщает газета, Байден боится спровоцировать санкциями новый скачок цен на топливо внутри США, что уже долгое время удерживает его от более жестких действий в отношении российского энергетического сектора. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241213/stsenariy-1988900109.html
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россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Washington Post рассказала о возможных санкциях Байдена против России

WP: Байден может ввести новые санкции против российского энергетического сектора

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти", - говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
США пугают Россию иранским сценарием
13 декабря, 08:00
По данным источников, санкции могут затронуть еще не попавшие под санкции российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда, якобы входящие в "теневой флот" и использующиеся для перевозки российских энергоресурсов, а также отзыв у банков лицензий, позволяющих им проводить энергетические транзакции с Россией.
Газета полагает, что возможное введение санкций может помочь следующему президенту США Дональду Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также якобы позволит Байдену передать преемнику более сильную экономику, чем при скачке цен на энергоносители в начале его правления.
При этом, сообщает газета, Байден боится спровоцировать санкциями новый скачок цен на топливо внутри США, что уже долгое время удерживает его от более жестких действий в отношении российского энергетического сектора.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг
11 декабря, 05:29
 
РоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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