https://ria.ru/20241224/atom-1991061702.html

Академия наук Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля

Академия наук Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля - РИА Новости, 24.12.2024

Академия наук Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля

Национальная академия наук (НАН) Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля Союзного государства, возможно создание совместного предприятия,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:51:00+03:00

2024-12-24T17:51:00+03:00

2024-12-24T17:51:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Национальная академия наук (НАН) Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля Союзного государства, возможно создание совместного предприятия, сообщила во вторник пресс-служба НАН. "С 22 по 25 декабря делегация НАН Беларуси во главе с академиком-секретарем отделения физико-технических наук Сергеем Щербаковым находится с визитом в организациях ГК "Росатом" с целью обсуждения перспективных проектов в области электромобильности и возможности расширения направлений сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале академии наук. Отмечается, что члены делегации посетили центр по разработке электромобиля АТОМ, где были представлены материалы по предлагаемой платформе. В ходе переговоров 23 и 24 декабря с руководством ГК "Росатом", АО "ТВЭЛ", АО "КАМА", ООО "Рэнера", а также представителями ведущих предприятий министерства промышленности Белоруссии. Согласно сообщению, стороны договорились рассмотреть создание совместного предприятия, а также обсудили условия сотрудничества по направлению электромобильности. Речь о разработке и производстве аккумуляторов на базе ячеек РЭНЕРА, локализации компонентов аккумуляторов, локализации компонентов АТОМ, а также разработке и создании электромобиля союзного государства на базе платформы АТОМ, поясняется в сообщении пресс-службы. "По итогам переговоров стороны подписали протокол о дальнейшем взаимодействии и договорились об усилении развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241224/minsk-1990987411.html

https://ria.ru/20241223/zayavlenie-1990861448.html

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белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл