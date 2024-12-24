Академия наук Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля
НАН: электромобиль Союзного государства могут создать на базе платформы АТОМ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Национальная академия наук (НАН) Белоруссии обсуждает с "Росатомом" создание электромобиля Союзного государства, возможно создание совместного предприятия, сообщила во вторник пресс-служба НАН.
"С 22 по 25 декабря делегация НАН Беларуси во главе с академиком-секретарем отделения физико-технических наук Сергеем Щербаковым находится с визитом в организациях ГК "Росатом" с целью обсуждения перспективных проектов в области электромобильности и возможности расширения направлений сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале академии наук.
Отмечается, что члены делегации посетили центр по разработке электромобиля АТОМ, где были представлены материалы по предлагаемой платформе. В ходе переговоров 23 и 24 декабря с руководством ГК "Росатом", АО "ТВЭЛ", АО "КАМА", ООО "Рэнера", а также представителями ведущих предприятий министерства промышленности Белоруссии.
Согласно сообщению, стороны договорились рассмотреть создание совместного предприятия, а также обсудили условия сотрудничества по направлению электромобильности. Речь о разработке и производстве аккумуляторов на базе ячеек РЭНЕРА, локализации компонентов аккумуляторов, локализации компонентов АТОМ, а также разработке и создании электромобиля союзного государства на базе платформы АТОМ, поясняется в сообщении пресс-службы.
"По итогам переговоров стороны подписали протокол о дальнейшем взаимодействии и договорились об усилении развития сотрудничества", - говорится в сообщении.
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