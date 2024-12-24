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Чернышенко призвал учесть последствия разлива мазута при создании курортов - РИА Новости, 24.12.2024
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16:09 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/anapa-1991036465.html
Чернышенко призвал учесть последствия разлива мазута при создании курортов
Чернышенко призвал учесть последствия разлива мазута при создании курортов - РИА Новости, 24.12.2024
Чернышенко призвал учесть последствия разлива мазута при создании курортов
Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море необходимо будет учесть при реализации проекта по созданию всероссийского пляжного семейного курорта "Новая... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:09:00+03:00
2024-12-24T16:09:00+03:00
краснодарский край
керченский пролив
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море необходимо будет учесть при реализации проекта по созданию всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Зампредседателя правительства Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения. "Дмитрий Чернышенко заслушал доклад о ходе работ по ликвидации последствий ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе. На сегодня в них задействовано более 10 тысяч человек и свыше 360 единиц техники. Было отмечено, что после оценки последствий необходимо будет их учитывать при реализации проекта "Новой Анапы" в Краснодарском крае", - сообщил аппарат. Там указали, что по "Новой Анапе" дорожная карта была утверждена еще в 2023 году, но сейчас требуется ряд корректировок. "Уже проведены совещания с Минстроем, Минфином, ФАС, корпорацией "Туризм.РФ", правительством Краснодарского края, в ходе которых удалось урегулировать вопросы по ответственным исполнителям и соисполнителям дорожной карты, а также по реализации механизма КРТ (комплексное развитие территорий - ред.)", - говорится в сообщении. В аппарате отметили также, что в марте будет год, как глава государства утвердил перечень регионов и проектов по созданию федеральных круглогодичных морских курортов. По поручению президента в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" утвержден федпроект "Пять морей и озеро Байкал" с общим объемом финансирования на все проекты до 2030 года в 103 миллиарда рублей. "По части входящих в него проектов видна хорошая динамика", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении. Кроме того, в аппарате со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова сообщили, что утверждены 10 "дорожных карт" круглогодичных курортов из 11. "Из них семь, в том числе, Бурятия, Приморский край, Дагестан, Краснодарский край, утверждены высшими должностными лицами региона. Не утверждена дорожная карта по курорту "Приморск" Запорожской области. Там еще есть над чем работать, но в январе, я думаю, мы эту работу завершим", - сказал Вахруков. Сообщается также, что Чернышенко дал ряд поручений, в том числе по проведению выездных мероприятий для привлечения иностранных инвесторов, например, из Саудовской Аравии, ОАЭ или Турции.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
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краснодарский край
керченский пролив
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краснодарский край, керченский пролив, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство финансов рф (минфин россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Керченский пролив, Дмитрий Чернышенко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Чернышенко призвал учесть последствия разлива мазута при создании курортов

Чернышенко поручил учесть последствия разлива мазута при создании "Новой Анапы"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море необходимо будет учесть при реализации проекта по созданию всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Зампредседателя правительства Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения. "Дмитрий Чернышенко заслушал доклад о ходе работ по ликвидации последствий ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе. На сегодня в них задействовано более 10 тысяч человек и свыше 360 единиц техники. Было отмечено, что после оценки последствий необходимо будет их учитывать при реализации проекта "Новой Анапы" в Краснодарском крае", - сообщил аппарат.
Там указали, что по "Новой Анапе" дорожная карта была утверждена еще в 2023 году, но сейчас требуется ряд корректировок. "Уже проведены совещания с Минстроем, Минфином, ФАС, корпорацией "Туризм.РФ", правительством Краснодарского края, в ходе которых удалось урегулировать вопросы по ответственным исполнителям и соисполнителям дорожной карты, а также по реализации механизма КРТ (комплексное развитие территорий - ред.)", - говорится в сообщении.
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В аппарате отметили также, что в марте будет год, как глава государства утвердил перечень регионов и проектов по созданию федеральных круглогодичных морских курортов. По поручению президента в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" утвержден федпроект "Пять морей и озеро Байкал" с общим объемом финансирования на все проекты до 2030 года в 103 миллиарда рублей. "По части входящих в него проектов видна хорошая динамика", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении.
Кроме того, в аппарате со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова сообщили, что утверждены 10 "дорожных карт" круглогодичных курортов из 11. "Из них семь, в том числе, Бурятия, Приморский край, Дагестан, Краснодарский край, утверждены высшими должностными лицами региона. Не утверждена дорожная карта по курорту "Приморск" Запорожской области. Там еще есть над чем работать, но в январе, я думаю, мы эту работу завершим", - сказал Вахруков.
Сообщается также, что Чернышенко дал ряд поручений, в том числе по проведению выездных мероприятий для привлечения иностранных инвесторов, например, из Саудовской Аравии, ОАЭ или Турции.
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Краснодарский крайКерченский проливДмитрий ЧернышенкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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