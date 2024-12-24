https://ria.ru/20241224/alpy-1991092976.html

Во французских Альпах эвакуировали 240 лыжников

Во французских Альпах эвакуировали 240 лыжников - РИА Новости, 24.12.2024

Во французских Альпах эвакуировали 240 лыжников

Во французских Альпах 240 лыжников были эвакуированы вертолетом из-за поломки подъёмника, сообщает префектура департамента Верхние Альпы. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:27:00+03:00

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2024-12-24T19:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Во французских Альпах 240 лыжников были эвакуированы вертолетом из-за поломки подъёмника, сообщает префектура департамента Верхние Альпы. "Порядка 240 лыжников, застрявших во вторник на кресельном подъемнике на станции "СуперДеволюи" в департаменте Верхние Альпы из-за поломки электродвигателей, эвакуированы с помощью вертолета", - сообщили в префектуре департамента. Сообщается, что никто из лыжников не пострадал. Подъемник "Фестур" остается закрыт. Для эвакуации с помощью вертолета CHOUCAS 05 были привлечены жандармы из Бриансона, а также пожарные из группы реагирования в горах. Для помощи пострадавшим были задействованы солдаты жандармерии из коммуны Гап, а также медицинский персонал. Накануне Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела повышенный уровень погодной опасности из-за обильного снегопада в Альпах, а также повышенного риска схода лавин. Были затронуты департаменты Эн, Савойя, Верхняя Савойя и Изер на юго-востоке страны. В горах на высоте от 1800 до 2000 метров выпало более метра снега и около 60 см снега на высоте 1000 м. Из-за риска схода лавин был закрыт въезд в туннель Монблан на автотрассе со стороны Франции.

https://ria.ru/20240910/lednik-1971951880.html

https://ria.ru/20241016/turklub-1978415342.html

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в мире, альпы, монблан, франция