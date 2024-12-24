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Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - РИА Новости, 24.12.2024
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14:53 24.12.2024 (обновлено: 15:40 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - РИА Новости, 24.12.2024
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:53:00+03:00
2024-12-24T15:40:00+03:00
общество
россия
константин чуйченко
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр. &quot;Реестр алиментщиков уже фактически заработал. Но мне кажется, на этом останавливаться не стоит. Потому что на сегодняшний день реестр алиментщиков — это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, является злостным неплательщиком алиментов. Но мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре&quot;, — сказал он.Чуйченко добавил, что сейчас ведомство изучает практику других государств по этому вопросу.Президент Владимир Путин в мае подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных за это к административной или уголовной ответственности. О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
https://rsport.ria.ru/20240627/fspp-1955856966.html
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общество, россия, константин чуйченко, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Чуйченко: Минюст намерен ввести ограничения для алиментщиков, внесенных в реестр

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр.
«

"Реестр алиментщиков уже фактически заработал. Но мне кажется, на этом останавливаться не стоит. Потому что на сегодняшний день реестр алиментщиков — это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, является злостным неплательщиком алиментов. Но мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре", — сказал он.

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Чуйченко добавил, что сейчас ведомство изучает практику других государств по этому вопросу.
Президент Владимир Путин в мае подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам.
Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных за это к административной или уголовной ответственности.
О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
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ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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