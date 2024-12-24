https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html

Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов - РИА Новости, 24.12.2024

Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:53:00+03:00

2024-12-24T14:53:00+03:00

2024-12-24T15:40:00+03:00

общество

россия

константин чуйченко

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр. "Реестр алиментщиков уже фактически заработал. Но мне кажется, на этом останавливаться не стоит. Потому что на сегодняшний день реестр алиментщиков — это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, является злостным неплательщиком алиментов. Но мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре", — сказал он.Чуйченко добавил, что сейчас ведомство изучает практику других государств по этому вопросу.Президент Владимир Путин в мае подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных за это к административной или уголовной ответственности. О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

https://rsport.ria.ru/20240627/fspp-1955856966.html

https://ria.ru/20241218/nakazanie-1989831944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, константин чуйченко, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)