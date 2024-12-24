Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
Чуйченко: Минюст намерен ввести ограничения для алиментщиков, внесенных в реестр
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24" предложил ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов, которые будут внесены в соответствующий реестр.
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"Реестр алиментщиков уже фактически заработал. Но мне кажется, на этом останавливаться не стоит. Потому что на сегодняшний день реестр алиментщиков — это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, является злостным неплательщиком алиментов. Но мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре", — сказал он.
Чуйченко добавил, что сейчас ведомство изучает практику других государств по этому вопросу.
Президент Владимир Путин в мае подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам.
Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных за это к административной или уголовной ответственности.
О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.