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Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем - РИА Новости, 24.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:47 24.12.2024 (обновлено: 23:23 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/akter-1991109543.html
Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем
Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем - РИА Новости, 24.12.2024
Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем
Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия, сообщили РИА Новости, 24.12.2024
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Косырев был госпитализирован в реанимацию из театра. "Евгений приехал на спектакль "Утиная охота", плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину госпитализации. Она добавила, что постановка прошла, но без участия Косырева. Роль Кушака, которую должен был исполнять Косырев, сыграл Аскар Галимов.
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Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем

Актера Косырева госпитализировали перед спектаклем "Утиная охота" в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Косырев
Евгений Косырев - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Косырев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Косырев был госпитализирован в реанимацию из театра.
"Евгений приехал на спектакль "Утиная охота", плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину госпитализации.
Она добавила, что постановка прошла, но без участия Косырева. Роль Кушака, которую должен был исполнять Косырев, сыграл Аскар Галимов.
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