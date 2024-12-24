https://ria.ru/20241224/akter-1991109543.html

Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем

Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем - РИА Новости, 24.12.2024

Актера Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем

Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия, сообщили РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота", который состоялся на Симоновской сцене без его участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Косырев был госпитализирован в реанимацию из театра. "Евгений приехал на спектакль "Утиная охота", плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину госпитализации. Она добавила, что постановка прошла, но без участия Косырева. Роль Кушака, которую должен был исполнять Косырев, сыграл Аскар Галимов.

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