https://ria.ru/20241224/akpp-1990916208.html

Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП

Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП - РИА Новости, 24.12.2024

Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП

Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:17:00+03:00

2024-12-24T02:17:00+03:00

2024-12-24T02:17:00+03:00

авто

егор васильев

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Порой для ускоренного старта используют одновременно педали газа и тормоза. “Это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических детали с последующим выходом из строя", — предостерег он.Попытка выехать на бездорожье или на минимальной скорости забраться на подъем чревата перегревом сцепления или ремня, что приведет к механическим разрушениям: современные роботы и вариаторы к такому не готовы. То же касается буксировки тяжелого прицепа и перегрузки авто.Паркуясь на уклоне, нельзя оставлять машину только на режиме Parking — это создает лишнюю статическую нагрузку. Лучше сначала задействовать стояночный тормоз. Также важно своевременно менять масло и прекратить резко разгоняться сразу после старта, особенно зимой, добавил Васильев.

https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор васильев