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Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП - РИА Новости, 24.12.2024
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02:17 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/akpp-1990916208.html
Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП
Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП - РИА Новости, 24.12.2024
Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП
Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T02:17:00+03:00
2024-12-24T02:17:00+03:00
авто
егор васильев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Порой для ускоренного старта используют одновременно педали газа и тормоза. “Это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических детали с последующим выходом из строя", — предостерег он.Попытка выехать на бездорожье или на минимальной скорости забраться на подъем чревата перегревом сцепления или ремня, что приведет к механическим разрушениям: современные роботы и вариаторы к такому не готовы. То же касается буксировки тяжелого прицепа и перегрузки авто.Паркуясь на уклоне, нельзя оставлять машину только на режиме Parking — это создает лишнюю статическую нагрузку. Лучше сначала задействовать стояночный тормоз. Также важно своевременно менять масло и прекратить резко разгоняться сразу после старта, особенно зимой, добавил Васильев.
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60
авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП

Васильев: старт с двух педалей, езда по бездорожью и буксировка вредят АКПП

© Fotolia / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Fotolia / George Dolgikh
Автоматическая коробка передач. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Порой для ускоренного старта используют одновременно педали газа и тормоза.
«
“Это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических детали с последующим выходом из строя", — предостерег он.
Попытка выехать на бездорожье или на минимальной скорости забраться на подъем чревата перегревом сцепления или ремня, что приведет к механическим разрушениям: современные роботы и вариаторы к такому не готовы. То же касается буксировки тяжелого прицепа и перегрузки авто.
Паркуясь на уклоне, нельзя оставлять машину только на режиме Parking — это создает лишнюю статическую нагрузку. Лучше сначала задействовать стояночный тормоз. Также важно своевременно менять масло и прекратить резко разгоняться сразу после старта, особенно зимой, добавил Васильев.
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