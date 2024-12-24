Водителям назвали шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП
Васильев: старт с двух педалей, езда по бездорожью и буксировка вредят АКПП
Автоматическая коробка передач. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автоматическая коробка передач — надежный агрегат, но у водителей бывают привычки, которые существенно сократят срок его службы, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Порой для ускоренного старта используют одновременно педали газа и тормоза.
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“Это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических детали с последующим выходом из строя", — предостерег он.
Попытка выехать на бездорожье или на минимальной скорости забраться на подъем чревата перегревом сцепления или ремня, что приведет к механическим разрушениям: современные роботы и вариаторы к такому не готовы. То же касается буксировки тяжелого прицепа и перегрузки авто.
Паркуясь на уклоне, нельзя оставлять машину только на режиме Parking — это создает лишнюю статическую нагрузку. Лучше сначала задействовать стояночный тормоз. Также важно своевременно менять масло и прекратить резко разгоняться сразу после старта, особенно зимой, добавил Васильев.
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