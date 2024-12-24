https://ria.ru/20241224/afrika-1990954089.html

Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке

Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке

Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев назвал имена фигурантов американской военно-биологической... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев назвал имена фигурантов американской военно-биологической деятельности в Африке, на брифинге он показал слайды с организаторами и участниками незаконной деятельности США на континенте. "Среди них — военнослужащие исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы Минобороны США (ДТРА), Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией", — сказал Ртищев.Так, он назвал атташе управления по снижению угрозы Минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексиса Робинсона, принимавшего участие в обучении местных специалистов методам работы в обмен на интересующие Пентагон сведения. Также Ртищев упомянул региональных директоров армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в Нигерии и Танзании Хелену Мери и Марка Бреду. Они организовывали отбор биоматериала местного населения в интересах американского военного ведомства, а также проводили испытания нелицензированных лекарственных препаратов. Кроме того, по словам замначальника РХБЗ, главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин Джейн Вахира содействовала в предоставлении американским специалистам неограниченного доступа к коллекции особо опасных патогенов. Глава командования специальных операций в Кении Джон Нкоимо курировал программу ДТРА по расширению возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами, добавил Ртищев. Он уточнил, что всего при анализе полученной Минобороны России документации установили более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний. "На фоне поступательного укрепления позиций России в Африке, в том числе в сфере биобезопасности, Соединенные Штаты стремятся не допустить ослабления своего влияния в регионе", — отметил замначальника войск РХБЗ.Он еще раз напомнил о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостерег африканских партнеров России от сотрудничества с США в военно-биологической сфере.

https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952554.html

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952366.html

https://ria.ru/20240625/bioobstanovka-1955359843.html

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Минобороны РФ о фигурантах военно-биологической деятельности США в Африке МО РФ назвало имена фигурантов военно-биологической деятельности США в Африке 2024-12-24T10:50 true PT1M47S

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африка, россия, сша, алексей ртищев, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире