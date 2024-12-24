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Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
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10:50 24.12.2024 (обновлено: 11:48 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/afrika-1990954089.html
Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке
Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке
Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев назвал имена фигурантов американской военно-биологической... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев назвал имена фигурантов американской военно-биологической деятельности в Африке, на брифинге он показал слайды с организаторами и участниками незаконной деятельности США на континенте. &quot;Среди них — военнослужащие исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы Минобороны США (ДТРА), Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией&quot;, — сказал Ртищев.Так, он назвал атташе управления по снижению угрозы Минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексиса Робинсона, принимавшего участие в обучении местных специалистов методам работы в обмен на интересующие Пентагон сведения. Также Ртищев упомянул региональных директоров армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в Нигерии и Танзании Хелену Мери и Марка Бреду. Они организовывали отбор биоматериала местного населения в интересах американского военного ведомства, а также проводили испытания нелицензированных лекарственных препаратов. Кроме того, по словам замначальника РХБЗ, главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин Джейн Вахира содействовала в предоставлении американским специалистам неограниченного доступа к коллекции особо опасных патогенов. Глава командования специальных операций в Кении Джон Нкоимо курировал программу ДТРА по расширению возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами, добавил Ртищев. Он уточнил, что всего при анализе полученной Минобороны России документации установили более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний. "На фоне поступательного укрепления позиций России в Африке, в том числе в сфере биобезопасности, Соединенные Штаты стремятся не допустить ослабления своего влияния в регионе", — отметил замначальника войск РХБЗ.Он еще раз напомнил о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостерег африканских партнеров России от сотрудничества с США в военно-биологической сфере.
https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952554.html
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Минобороны РФ о фигурантах военно-биологической деятельности США в Африке
МО РФ назвало имена фигурантов военно-биологической деятельности США в Африке
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африка, россия, сша, алексей ртищев, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире
Африка, Россия, США, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, В мире
Минобороны раскрыло фигурантов военно-биологической программы США в Африке

В МО РФ назвали фигурантов военно-биологической деятельности США в Африке

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев назвал имена фигурантов американской военно-биологической деятельности в Африке, на брифинге он показал слайды с организаторами и участниками незаконной деятельности США на континенте.
«

"Среди них — военнослужащие исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы Минобороны США (ДТРА), Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией", — сказал Ртищев.

© Фото : Минобороны РоссииДолжностные лица, причастные к реализации военно-биологических программ в Африке
Должностные лица , причастные к реализации военно-биологических программ в Африке - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Минобороны России
Должностные лица, причастные к реализации военно-биологических программ в Африке
Так, он назвал атташе управления по снижению угрозы Минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке Алексиса Робинсона, принимавшего участие в обучении местных специалистов методам работы в обмен на интересующие Пентагон сведения.
Также Ртищев упомянул региональных директоров армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в Нигерии и Танзании Хелену Мери и Марка Бреду. Они организовывали отбор биоматериала местного населения в интересах американского военного ведомства, а также проводили испытания нелицензированных лекарственных препаратов.
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Кроме того, по словам замначальника РХБЗ, главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин Джейн Вахира содействовала в предоставлении американским специалистам неограниченного доступа к коллекции особо опасных патогенов. Глава командования специальных операций в Кении Джон Нкоимо курировал программу ДТРА по расширению возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами, добавил Ртищев.
Он уточнил, что всего при анализе полученной Минобороны России документации установили более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний.
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«
"На фоне поступательного укрепления позиций России в Африке, в том числе в сфере биобезопасности, Соединенные Штаты стремятся не допустить ослабления своего влияния в регионе", — отметил замначальника войск РХБЗ.
Он еще раз напомнил о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостерег африканских партнеров России от сотрудничества с США в военно-биологической сфере.
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