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СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году - РИА Новости, 24.12.2024
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15:30 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html
СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году
СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году
В Европе в 2025 году появится коалиция за прекращение конфликта на Украине, пишет издание Advance. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:30:00+03:00
2024-12-24T15:30:00+03:00
в мире
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владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Европе в 2025 году появится коалиция за прекращение конфликта на Украине, пишет издание Advance."Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — говорится в материале.Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями: переговорами либо уничтожением одной из сторон.Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html
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в мире, украина, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан
СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году

Advance: в 2025 году в Европе появится блок за прекращение конфликта на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Европе в 2025 году появится коалиция за прекращение конфликта на Украине, пишет издание Advance.
«
"Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — говорится в материале.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину
Вчера, 09:36
Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями: переговорами либо уничтожением одной из сторон.
Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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В миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
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