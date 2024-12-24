https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html

СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году

СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ рассказали, с какой угрозой столкнется Украина в следующем году

В Европе в 2025 году появится коалиция за прекращение конфликта на Украине, пишет издание Advance. РИА Новости, 24.12.2024

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европа

сша

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Европе в 2025 году появится коалиция за прекращение конфликта на Украине, пишет издание Advance."Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — говорится в материале.Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet предположил, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, но двумя разными путями: переговорами либо уничтожением одной из сторон.Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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украина

европа

сша

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в мире, украина, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан