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В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе - РИА Новости, 24.12.2024
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06:41 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/abakan-1990928631.html
В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе
В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе - РИА Новости, 24.12.2024
В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе
Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан после взрыва на территории бывшего завода в Абакане, где погибли два человека и еще четверо... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:41:00+03:00
2024-12-24T06:41:00+03:00
происшествия
валентин коновалов
следственный комитет россии (ск рф)
абакан
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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан после взрыва на территории бывшего завода в Абакане, где погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали. Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Следственные органы региона завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. По данным регионального СК, 23 декабря сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще несколько сотрудников получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. "В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш", а также иными неустановленными лицами из числа руководства ООО "Корпорация Лесмаш" на месте происшествия скончались двое работников предприятия, четверо госпитализированы. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html
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происшествия, валентин коновалов, следственный комитет россии (ск рф), абакан
Происшествия, Валентин Коновалов, Следственный комитет России (СК РФ), Абакан
В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе

СК: начальника сборочного цеха задержали после взрыва на заводе в Абакане

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО Абаканский опытно-механический завод - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан после взрыва на территории бывшего завода в Абакане, где погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали. Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Патрульный автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Следственные органы региона завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. По данным регионального СК, 23 декабря сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще несколько сотрудников получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
"В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш", а также иными неустановленными лицами из числа руководства ООО "Корпорация Лесмаш" на месте происшествия скончались двое работников предприятия, четверо госпитализированы. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО Абаканский опытно-механический завод - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
Вчера, 12:41
 
ПроисшествияВалентин КоноваловСледственный комитет России (СК РФ)Абакан
 
 
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