В Абакане задержали начальника сборочного цеха после взрыва на заводе
СК: начальника сборочного цеха задержали после взрыва на заводе в Абакане
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан после взрыва на территории бывшего завода в Абакане, где погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали. Замглавы Хакасии Юрий Курлаев сообщил, что причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Следственные органы региона завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. По данным регионального СК, 23 декабря сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, еще несколько сотрудников получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
"В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ начальником сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш", а также иными неустановленными лицами из числа руководства ООО "Корпорация Лесмаш" на месте происшествия скончались двое работников предприятия, четверо госпитализированы. Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация Лесмаш" задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.