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Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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18:34 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо
Владимир Зеленский разозлился из-за визита Роберта Фицо в Москву, потому что премьер-министр Словакии не желает уничтожать свою страну из-за Украины, написал... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:34:00+03:00
2024-12-23T18:34:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
роберт фицо
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский разозлился из-за визита Роберта Фицо в Москву, потому что премьер-министр Словакии не желает уничтожать свою страну из-за Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинский диктатор призвал словацкие секретные службы провести "расследование в отношении &lt;…&gt; Роберта Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну. Словакия — демократическая страна, а Украина — нет", — заявил журналист.Ранее Зеленский обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы желании способствовать отказу Европы от американского газа. Он также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав силы безопасности страны обратить на это внимание.Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, они обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики.Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990857248.html
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в мире, словакия, москва, украина, владимир зеленский, роберт фицо, чей боуз
В мире, Словакия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Чей Боуз
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо

Боуз: Зеленский недоволен, что Фицо не хочет уничтожить Словакию ради Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский разозлился из-за визита Роберта Фицо в Москву, потому что премьер-министр Словакии не желает уничтожать свою страну из-за Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украинский диктатор призвал словацкие секретные службы провести "расследование в отношении <…> Роберта Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну. Словакия — демократическая страна, а Украина — нет", — заявил журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Обиделся?" На Западе поставили Зеленского на место после слов о Фицо
Вчера, 16:55
Ранее Зеленский обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы желании способствовать отказу Европы от американского газа. Он также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав силы безопасности страны обратить на это внимание.
Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, они обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики.
Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Танцы и селфи". В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
Вчера, 15:45
 
В миреСловакияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЧей Боуз
 
 
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