https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html

Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо

Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо

Владимир Зеленский разозлился из-за визита Роберта Фицо в Москву, потому что премьер-министр Словакии не желает уничтожать свою страну из-за Украины, написал... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:34:00+03:00

2024-12-23T18:34:00+03:00

2024-12-23T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский разозлился из-за визита Роберта Фицо в Москву, потому что премьер-министр Словакии не желает уничтожать свою страну из-за Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинский диктатор призвал словацкие секретные службы провести "расследование в отношении <…> Роберта Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну. Словакия — демократическая страна, а Украина — нет", — заявил журналист.Ранее Зеленский обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы желании способствовать отказу Европы от американского газа. Он также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав силы безопасности страны обратить на это внимание.Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, они обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики.Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990857248.html

https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html

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