Если пролистать западные газеты за минувшие несколько дней, можно заметить, что все они опять пишут о терроризме. Чему удивляться, если столько событий произошло в эти дни — убийство на улицах Москвы российского генерала Игоря Кириллова, наезд на рождественскую ярмарку в Магдебурге, террористическая атака украинскими дронами на небоскреб в Казани… И все эти события действительно вполне справедливо объединены словом "террор", что западная пресса и не скрывает.Но вдруг выясняется, что террор-то бывает разным! Если он нацелен против немецких бюргеров — это однозначно ужасный, страшный, подлежащий осуждению террористический акт. А если целью гнусных атак являются граждане России, то те же западные газеты начинают оправдывать террор и даже восхвалять!Классический пример такого подхода — редакционная колонка британской The Times, в которой теракт в Москве восхвалялся, назывался "в высшей степени оправданным" и именовался "сигналом" для других официальных лиц России. В тот же день на эту мерзкую колонку (подчеркиваем, это — коллективное мнение редакции!) обратил внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, резонно указав на то, что данная логика точно так же делает "законной военной целью" и (цитируем дословно) "паршивых шакалов из The Times".Но вы бы видели истерику, которая началась в Британии после этого! The Times тут же организовала комментарии чиновников высшего разряда в свою защиту и назвала это заявление "угрозой свободе слова". Оказывается, логика оправдания терроризма работает только в одну сторону — если террор направлен против российских граждан. Однако ни в коем случае нельзя применять эту же логику в отношении представителей Запада! Это совсем другое!Самое поразительное, что западная пресса зачастую и не стесняется называть действия Украины террором, то есть тем, чем они и являются на самом деле. Американская онлайн-газета The New York Sun считает убийство Кириллова и других российских деятелей "террористической кампанией в стиле Ирландской республиканской армии". Но совершенно не осуждает ее, лишь сетуя на тот факт, что это будет проблемой для будущего посланника президента США по Украине Кита Келлога.И та же газета жутко возмущается тем, что американские леваки начали кампанию обожествления 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве топ-менеджера страховой организации Брайана Томпсона. Консервативные СМИ Запада гневно осуждают эту кампанию (заголовки статей гласят: "Остановите превращение Луиджи Манджоне в идола!") и вполне справедливо приравнивают ее к оправданию терроризма как такового — а, напомним, против Манджоне выдвинуты обвинения по чрезвычайному закону о борьбе с терроризмом, принятому спустя неделю после атаки 11 сентября 2001 года.А теперь обратим внимание на заголовки той же консервативной прессы Запада, освещающей подлый удар по небоскребу в Казани. Британская газета Mail on Sunday прямо называет его "украинской атакой дроном в стиле 11 сентября". Но, позвольте, вы же сами признаете атаку 11 сентября 2001 года по нью-йоркским башням-близнецам актом международного терроризма! Вы же сами применили пятую статью устава НАТО против ее организаторов! Вы же разбомбили Афганистан и убили за это Бен Ладена, сбросив его тело на съедение акулам! То есть теперь вы открыто называете украинский режим террористическим и намекаете лидеру этого режима Владимиру Зеленскому на судьбу Бен Ладена?Но в том-то и дело, что любая атака против всего русского и российского считается на Западе полностью оправданной. Упомянутая выше The Times не скрывает своего восхищения деятельностью киевских спецслужб, организующих теракты на территории России, называя их "новым "Моссадом". И, ничего не стесняясь, определяет цель их атак: "Ни один русский не должен чувствовать себя в безопасности!" А ведь это и есть классическое определение террора, целью которого является коллективное запугивание, сеяние ужаса и паники. Причем, заметьте, никто не скрывает: террор этот проводится против всей России, против каждого россиянина!И нам, конечно, следует это учитывать при определении параметров будущего мирного соглашения по Украине, если до него когда-то дойдет. Сейчас на Западе очень активно обсуждают, как это соглашение должно выглядеть. Уже фактически признали несбыточность своих мечтаний о "стратегическом поражении России", о "выходе на границы 1991 года", но теперь только ленивый не кричит о необходимости "обеспечить гарантии безопасности Украине". О гарантиях безопасности России (собственно, ради чего и начиналась специальная военная операция) на Западе не принято даже упоминать.То есть, приветствуя украинский террор на российской территории и заявляя об односторонних гарантиях Украине, Запад как бы ставит перед Москвой заведомо невыполнимое условие: вы должны смириться с тем, что в России будут регулярно совершаться теракты, а вы будете лишены права защищаться и отвечать! Это явно не соответствует той задаче, которую на днях определил Владимир Путин: "Обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России". Именно поэтому мы не раз последовательно объясняли Западу, в том числе тем его представителям, кто искренне хочет прекращения вооруженного конфликта (например, премьеру Венгрии Виктору Орбану): мы не можем подписывать ничего с террористическим режимом без изменения его сути, без демилитаризации и денацификации Украины. Потому что в противном случае мы согласимся на наличие вечного источника террора и диверсий на наших рубежах и внутри страны.Мы находимся не в том положении, чтобы нам навязали "похабный мир", который будет хуже войны. И одобрением террора против граждан России Запад только подтверждает правоту нашего дела.

