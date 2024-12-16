https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html

Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин

Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин

Государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:47

2024-12-16T14:47

2024-12-16T15:27

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."А наша задача - обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, безопасность