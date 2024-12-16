https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин
Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин
Государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:47
2024-12-16T14:47
2024-12-16T15:27
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин."А наша задача - обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин
Путин: государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России