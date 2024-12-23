https://ria.ru/20241223/yugra-1990850493.html

Интерактивные павильоны открылись на Барсовой горе в Югре

Интерактивные павильоны открылись на Барсовой горе в Югре - РИА Новости, 23.12.2024

Интерактивные павильоны открылись на Барсовой горе в Югре

Три интерактивных павильона открылись на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:09:00+03:00

2024-12-23T16:09:00+03:00

2024-12-23T16:09:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

сургутский район

российская академия наук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Три интерактивных павильона открылись на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой. "Под занавес года на тропе "ЧелоВечность" заработали три интерактивных павильона – экспозиционно-выставочный, палеонтологический с копией скелета мамонтенка и модель жилища древнего человека. Они созданы в рамках проекта Музейного комплекса "Барсова гора" в Сургутском районе", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что этнографический и палеонтологический павильоны являются модульными и впервые в России используются в северных условиях, оба павильона специально утеплены. Локации оснащены мультимедийным оборудованием с программным комплексом Pogumax, позволяющим синхронно транслировать видео на расположенные здесь экраны. Площадь первого павильона равна 300 квадратных метров и состоит из трех квадросфер. Одна из них будет использоваться как выставочное пространство, во второй разместят зал для конференций и передвижных выставок, а третья станет зоной для выставочного оборудования. Палеонтологический павильон разместился на площади в 100 квадратных метров, а в его центре размещена песочница с точной копией скелета мамонтенка. Объект создан в сотрудничестве с Российской академией наук на основе трехмерного сканирования оригинальных костей доисторического животного из фондов Зоологического института РАН. Как добавил Трубецкой, натурная модель жилища эпохи металла создана по материалам научной реконструкции жилища уральского археолога Борзунова.

https://ria.ru/20241221/turnir-1990640021.html

https://ria.ru/20241220/rasselenie-1990500689.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, россия, сургутский район, российская академия наук