https://ria.ru/20241223/yug-1990801859.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 23.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:19:00+03:00

2024-12-23T12:19:00+03:00

2024-12-23T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Артема и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

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Варвара Скокшина

россия, украина