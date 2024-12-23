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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 23.12.2024
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12:19 23.12.2024 (обновлено: 12:30 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/yug-1990801859.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 23.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Артема и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Артема и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
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