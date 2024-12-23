https://ria.ru/20241223/youtube-1990908542.html
В Госдуме призвали YouTube выполнять требования законодательства
В Госдуме призвали YouTube выполнять требования законодательства - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуме призвали YouTube выполнять требования законодательства
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что если YouTube хочет оставаться в РФ, то он должен выполнять требования... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:54:00+03:00
2024-12-23T21:54:00+03:00
2024-12-23T21:54:00+03:00
технологии
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сергей боярский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что если YouTube хочет оставаться в РФ, то он должен выполнять требования законодательства, в этом случае никаких санкций ожидать не стоит. "По поводу первого пункта: если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит", - написал он в Telegram-канале. Депутат отметил, что внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования. "Более того, на данный момент общая сумма штрафов Google LLC, которой принадлежит YouTube, наложенных судом на них, в связи с их систематическими нарушениями российского законодательства, превысила 25 миллиардов рублей. Отказ от удаления запрещённого контента, вероломная блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, шулерство в выводе в топ поисковой выдачи навязанной нашими недругами деструктивной повестки и многое другое показывает нежелание платформы работать по законам нашей страны и встраиваться в наше правовое поле", - добавил Боярский. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны. Кроме того, ранее в Роскомнадзоре РИА Новости сообщали, что нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, РКН имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной.
https://ria.ru/20241223/youtube-1990858572.html
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технологии, россия, сергей боярский, владимир путин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Владимир Путин, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме призвали YouTube выполнять требования законодательства
Депутат Боярский: YouTube должен следовать закону для работы в России