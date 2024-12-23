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В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России - РИА Новости, 23.12.2024
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17:02 23.12.2024 (обновлено: 17:41 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/youtube-1990858572.html
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России - РИА Новости, 23.12.2024
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России
Замедление работы YouTube в России не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны Google, утверждает американская компания,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:02:00+03:00
2024-12-23T17:41:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы YouTube в России не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны Google, утверждает американская компания, которой принадлежит этот видеохостинг."Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - заявили РИА Новости в компании.Тема замедления YouTube была поднята на прошлой неделе в вопросе, который задали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Глава государства указал, что Google сам создал себе проблемы, нарушая российские законы, поэтому Роскомнадзор обоснованно предъявляет им претензии. В то же время, отметил Путин, из-за западных ограничений и санкций Google урезал финансирование своих структур в России и поставки техники, нужной для работы его платформ.После этого Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube суммарно заблокировал уже более 200 российских каналов, в том числе в текущем году - более 80 аккаунтов. Ведомство в июле направляло Google очередное требование о разблокировке российских каналов, но не получило ответ. Сумма штрафов, наложенных российскими судами на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.Что касается скорости работы YouTube, то Google LLC уже два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи, и такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, указали в Роскомнадзоре.Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в декабре отмечал, что примерно половина трафика, который теряет YouTube в России, "приземляется" на российские площадки. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20241219/rkn-1990275332.html
https://ria.ru/20241220/youtube-1990299500.html
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РИА Новости
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технологии, россия, владимир путин, александр хинштейн, google, прямая линия с владимиром путиным — 2024, youtube
Технологии, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Google, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, YouTube
В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России

Google не взял на себя ответственность за падение трафика YouTube в России

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы YouTube в России не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны Google, утверждает американская компания, которой принадлежит этот видеохостинг.
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - заявили РИА Новости в компании.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube
19 декабря, 21:38
Тема замедления YouTube была поднята на прошлой неделе в вопросе, который задали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Глава государства указал, что Google сам создал себе проблемы, нарушая российские законы, поэтому Роскомнадзор обоснованно предъявляет им претензии. В то же время, отметил Путин, из-за западных ограничений и санкций Google урезал финансирование своих структур в России и поставки техники, нужной для работы его платформ.
После этого Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube суммарно заблокировал уже более 200 российских каналов, в том числе в текущем году - более 80 аккаунтов. Ведомство в июле направляло Google очередное требование о разблокировке российских каналов, но не получило ответ. Сумма штрафов, наложенных российскими судами на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
Что касается скорости работы YouTube, то Google LLC уже два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи, и такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, указали в Роскомнадзоре.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в декабре отмечал, что примерно половина трафика, который теряет YouTube в России, "приземляется" на российские площадки. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи
20 декабря, 04:10
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинАлександр ХинштейнGoogleПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024YouTube
 
 
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