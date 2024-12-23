В Google прокомментировали падение трафика YouTube в России
Google не взял на себя ответственность за падение трафика YouTube в России
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы YouTube в России не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны Google, утверждает американская компания, которой принадлежит этот видеохостинг.
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - заявили РИА Новости в компании.
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Тема замедления YouTube была поднята на прошлой неделе в вопросе, который задали президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Глава государства указал, что Google сам создал себе проблемы, нарушая российские законы, поэтому Роскомнадзор обоснованно предъявляет им претензии. В то же время, отметил Путин, из-за западных ограничений и санкций Google урезал финансирование своих структур в России и поставки техники, нужной для работы его платформ.
После этого Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube суммарно заблокировал уже более 200 российских каналов, в том числе в текущем году - более 80 аккаунтов. Ведомство в июле направляло Google очередное требование о разблокировке российских каналов, но не получило ответ. Сумма штрафов, наложенных российскими судами на Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
Что касается скорости работы YouTube, то Google LLC уже два года официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи, и такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, указали в Роскомнадзоре.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в декабре отмечал, что примерно половина трафика, который теряет YouTube в России, "приземляется" на российские площадки. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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