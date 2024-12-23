https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990895485.html
Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp
Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024
Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp
Вопрос блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:34:00+03:00
2024-12-23T19:34:00+03:00
2024-12-23T19:39:00+03:00
whatsapp inc.
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
россия
сергей боярский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вопрос блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp."Информации о готовящейся блокировке WhatsApp у нас нет. Осенняя сессия завершилась, на крайних пленарных заседаниях этот вопрос не поднимался. Сейчас все депутаты находятся в регионах, работают в округах. Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора", - сказал Колунов.Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html
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whatsapp inc., госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
WhatsApp Inc., Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp
Депутат Колунов заявил, что блокировка WhatsApp не обсуждается в Госдуме