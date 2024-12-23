https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990895485.html

Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp

Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024

Депутат прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp

Вопрос блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:34:00+03:00

2024-12-23T19:34:00+03:00

2024-12-23T19:39:00+03:00

whatsapp inc.

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

россия

сергей боярский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вопрос блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp."Информации о готовящейся блокировке WhatsApp у нас нет. Осенняя сессия завершилась, на крайних пленарных заседаниях этот вопрос не поднимался. Сейчас все депутаты находятся в регионах, работают в округах. Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора", - сказал Колунов.Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html

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