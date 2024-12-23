https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:20:00+03:00
2024-12-23T19:20:00+03:00
2024-12-23T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. "У меня нет никакой информации на этот счёт. Внесли их в реестр организаторов распространения информации - это ничего не означает", - сказал собеседник агентства. Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.
https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html
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россия, сергей боярский, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, технологии
Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Технологии
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
Глава комитета ГД Боярский: данных о возможной блокировке WhatsApp не поступало