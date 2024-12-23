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В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024
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19:20 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:20:00+03:00
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россия
сергей боярский
whatsapp inc.
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. "У меня нет никакой информации на этот счёт. Внесли их в реестр организаторов распространения информации - это ничего не означает", - сказал собеседник агентства. Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.
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россия, сергей боярский, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, технологии
Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Технологии
В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp

Глава комитета ГД Боярский: данных о возможной блокировке WhatsApp не поступало

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp.
"У меня нет никакой информации на этот счёт. Внесли их в реестр организаторов распространения информации - это ничего не означает", - сказал собеседник агентства.
Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.
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РоссияСергей БоярскийWhatsApp Inc.Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФТехнологии
 
 
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