https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp - РИА Новости, 23.12.2024

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:20:00+03:00

2024-12-23T19:20:00+03:00

2024-12-23T19:20:00+03:00

россия

сергей боярский

whatsapp inc.

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технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp. "У меня нет никакой информации на этот счёт. Внесли их в реестр организаторов распространения информации - это ничего не означает", - сказал собеседник агентства. Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.

https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html

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россия, сергей боярский, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, технологии