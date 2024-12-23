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Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году - РИА Новости, 23.12.2024
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17:49 23.12.2024 (обновлено: 18:46 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html
Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году
Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году - РИА Новости, 23.12.2024
Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году
Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство, напомнил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:49:00+03:00
2024-12-23T18:46:00+03:00
россия
whatsapp inc.
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство, напомнил РИА Новости зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин."Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", — сказал парламентарий.По его словам, иностранные компании должны понимать, что необходимо исполнять российское законодательство. Шейкин предупредил, что в противном случае они не смогут работать. Сенатор отметил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится."Обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", — констатировал он.Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990766411.html
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россия, whatsapp inc., технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство, напомнил РИА Новости зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
"Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", — сказал парламентарий.
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По его словам, иностранные компании должны понимать, что необходимо исполнять российское законодательство. Шейкин предупредил, что в противном случае они не смогут работать.
Сенатор отметил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится.
"Обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", — констатировал он.
Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
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РоссияWhatsApp Inc.ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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