https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html

Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году - РИА Новости, 23.12.2024

Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство, напомнил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:49:00+03:00

2024-12-23T17:49:00+03:00

2024-12-23T18:46:00+03:00

россия

whatsapp inc.

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство, напомнил РИА Новости зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин."Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", — сказал парламентарий.По его словам, иностранные компании должны понимать, что необходимо исполнять российское законодательство. Шейкин предупредил, что в противном случае они не смогут работать. Сенатор отметил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то для пользователей ничего не изменится."Обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", — констатировал он.Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990766411.html

https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, whatsapp inc., технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)