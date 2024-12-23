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Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену - РИА Новости, 23.12.2024
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11:38 23.12.2024 (обновлено: 12:36 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html
Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену
Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену - РИА Новости, 23.12.2024
Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену
Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:38:00+03:00
2024-12-23T12:36:00+03:00
сочи
происшествия
алексей копайгородский
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России.&quot;В ходе расследования также был предварительно установлен факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере&quot;, — заявили в ведомстве.Как уточняется, взяткой выступило оказание услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. При этом она была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.Копайгородского ранее отправили под стражу, его жену Янину — под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Таким образом, против супругов расследуются уголовные дела по статьям 160, 290 ("Получение взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК России. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.
https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html
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сочи, происшествия, алексей копайгородский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Сочи, Происшествия, Алексей Копайгородский, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену

Копайгородского заподозрили в получении взятки на 43 миллиона рублей через жену

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России.
«

"В ходе расследования также был предварительно установлен факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере", — заявили в ведомстве.

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Как уточняется, взяткой выступило оказание услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. При этом она была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
Копайгородского ранее отправили под стражу, его жену Янину — под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Таким образом, против супругов расследуются уголовные дела по статьям 160, 290 ("Получение взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК России. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.
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