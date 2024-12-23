https://ria.ru/20241223/vzyatka-1990793708.html

Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену

Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену - РИА Новости, 23.12.2024

Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:38:00+03:00

2024-12-23T11:38:00+03:00

2024-12-23T12:36:00+03:00

сочи

происшествия

алексей копайгородский

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России."В ходе расследования также был предварительно установлен факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере", — заявили в ведомстве.Как уточняется, взяткой выступило оказание услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. При этом она была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.Копайгородского ранее отправили под стражу, его жену Янину — под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Таким образом, против супругов расследуются уголовные дела по статьям 160, 290 ("Получение взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК России. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.

https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html

https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html

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сочи, происшествия, алексей копайгородский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)