Копайгородского заподозрили в получении взятки через жену
Копайгородского заподозрили в получении взятки на 43 миллиона рублей через жену
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей, сообщили на сайте МВД России.
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"В ходе расследования также был предварительно установлен факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере", — заявили в ведомстве.
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Как уточняется, взяткой выступило оказание услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. При этом она была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
Копайгородского ранее отправили под стражу, его жену Янину — под домашний арест по обвинению в растрате (статья 160 УК). Им вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Таким образом, против супругов расследуются уголовные дела по статьям 160, 290 ("Получение взятки") и 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК России. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.
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