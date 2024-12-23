https://ria.ru/20241223/vzryv-1990808665.html
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2024
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:41:00+03:00
2024-12-23T12:41:00+03:00
2024-12-23T14:54:00+03:00
происшествия
абакан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990835351_5:0:1200:672_1920x0_80_0_0_7b34c44c6c76bab966111e8ddf02281b.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии."Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно — нарушение техники безопасности", — сказал собеседник агентства.Как уточнил замглавы Хакасии Юрий Курлаев, причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке."Сейчас идет следственное действие, выясняют, чей данный цех, <…> ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", — отметил он.Курлаев добавил, что четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20240819/vzryv-1966998399.html
абакан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990835351_176:0:1072:672_1920x0_80_0_0_d4449cb8461fbfc269d0411384f59add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абакан
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
При взрыве на бывшем Абаканском заводе погибли два человека, четверо пострадали
КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии.
«
"Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно — нарушение техники безопасности", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил замглавы Хакасии Юрий Курлаев, причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке.
"Сейчас идет следственное действие, выясняют, чей данный цех, <…> ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", — отметил он.
Курлаев добавил, что четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.