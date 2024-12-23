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При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2024
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12:41 23.12.2024 (обновлено: 14:54 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vzryv-1990808665.html
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2024
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека
При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:41:00+03:00
2024-12-23T14:54:00+03:00
происшествия
абакан
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии.&quot;Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно — нарушение техники безопасности&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнил замглавы Хакасии Юрий Курлаев, причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке."Сейчас идет следственное действие, выясняют, чей данный цех, &lt;…&gt; ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", — отметил он.Курлаев добавил, что четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
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происшествия, абакан
Происшествия, Абакан
При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека

При взрыве на бывшем Абаканском заводе погибли два человека, четверо пострадали

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО Абаканский опытно-механический завод - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии.
«

"Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно — нарушение техники безопасности", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил замглавы Хакасии Юрий Курлаев, причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке.
"Сейчас идет следственное действие, выясняют, чей данный цех, <…> ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", — отметил он.
Курлаев добавил, что четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
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