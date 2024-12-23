https://ria.ru/20241223/vzryv-1990808665.html

При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека

При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2024

При взрыве на территории бывшего Абаканского завода погибли два человека

При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:41:00+03:00

2024-12-23T12:41:00+03:00

2024-12-23T14:54:00+03:00

происшествия

абакан

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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. При взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии."Четверо пострадавших, двое погибших. Предварительно — нарушение техники безопасности", — сказал собеседник агентства.Как уточнил замглавы Хакасии Юрий Курлаев, причиной ЧП стал взрыв емкости при опрессовке."Сейчас идет следственное действие, выясняют, чей данный цех, <…> ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", — отметил он.Курлаев добавил, что четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

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абакан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, абакан