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Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству

Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству - РИА Новости, 23.12.2024

Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству

Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси отвела властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:25:00+03:00

2024-12-23T00:25:00+03:00

2024-12-23T10:50:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси отвела властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские выборы, сообщает Sputnik Грузия."Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов", — говорится в материале.Зурабишвили в воскресенье появилась на очередной акции протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. После этого она заявила в мегафон, что ее выступление якобы всячески пытаются сорвать.Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.Парламент Грузии 14 декабря выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

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https://ria.ru/20241208/zurabishvili-1987949941.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, sputnik грузия, протесты в грузии — 2024