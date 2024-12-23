Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 23.12.2024 (обновлено: 10:50 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vybory-1990753393.html
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству - РИА Новости, 23.12.2024
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству
Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси отвела властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:25:00+03:00
2024-12-23T10:50:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
sputnik грузия
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990784919_0:12:1194:684_1920x0_80_0_0_0a0447b74ff5f6e12ca92c8dc330a205.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси отвела властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские выборы, сообщает Sputnik Грузия."Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов", — говорится в материале.Зурабишвили в воскресенье появилась на очередной акции протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. После этого она заявила в мегафон, что ее выступление якобы всячески пытаются сорвать.Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.Парламент Грузии 14 декабря выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
https://ria.ru/20241220/gruziya-1990388959.html
https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html
https://ria.ru/20241208/zurabishvili-1987949941.html
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987321512.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990784919_134:0:1061:695_1920x0_80_0_0_ebcd3d0562c5fde4ab2a35f3eeb56b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, sputnik грузия, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Sputnik Грузия, Протесты в Грузии — 2024
Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству

Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить новые выборы в парламент

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили выступает на митинге в Тбилиси
Саломе Зурабишвили выступает на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Саломе Зурабишвили выступает на митинге в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси отвела властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские выборы, сообщает Sputnik Грузия.
«
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов", — говорится в материале.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Премьер Грузии заявил о готовности властей обсуждать закон об иноагентах
20 декабря, 13:15
Зурабишвили в воскресенье появилась на очередной акции протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. После этого она заявила в мегафон, что ее выступление якобы всячески пытаются сорвать.
Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
Президенты Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская
19 декабря, 19:05
Парламент Грузии 14 декабря выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Зурабишвили назвала Трампа другом грузинского народа
8 декабря, 02:12
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Захарова прокомментировала призывы Зурабишвили к протестам
4 декабря, 14:06
 
В миреГрузияТбилисиСаломе ЗурабишвилиБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеSputnik ГрузияПротесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала