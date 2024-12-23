Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 23.12.2024 (обновлено: 16:11 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:52:00+03:00
2024-12-23T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/63/1548146309_0:0:2237:1258_1920x0_80_0_0_550faebd5dfd6f4eebf87a8599bf8c8d.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело", — сказал собеседник агентства. По его словам, в селе Старые Боровичи также зафиксировали удар. В том районе находились два промышленных ангара, где хранили и чинили военную технику. "В селе Костобобров, на юге, есть промышленные строения. Там уже давно, хотя и небольшим количеством, обитали боевики", — добавил Лебедев.Как указал координатор подполья, там фиксировали движение техники, особенно по ночам — во время комендантского часа. Он отметил, что в районе ПВД прогремели пять взрывов.В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Удары наносили силы Оперативно-тактической авиации, БПЛА, Ракетные войска и артиллерия группировок войск.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
https://ria.ru/20241223/soskin-1990843474.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/63/1548146309_203:0:2035:1374_1920x0_80_0_0_08da91dee711f77f58f67614e9c8ad65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по селу в Черниговской области, где находились ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело", — сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
9 декабря, 01:19
По его словам, в селе Старые Боровичи также зафиксировали удар. В том районе находились два промышленных ангара, где хранили и чинили военную технику.
"В селе Костобобров, на юге, есть промышленные строения. Там уже давно, хотя и небольшим количеством, обитали боевики", — добавил Лебедев.
Как указал координатор подполья, там фиксировали движение техники, особенно по ночам — во время комендантского часа. Он отметил, что в районе ПВД прогремели пять взрывов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Страну ждет крах". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада
15:39
В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников.
Удары наносили силы Оперативно-тактической авиации, БПЛА, Ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
  • 650 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 38 355 беспилотных летательных аппаратов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 961 танк и другие боевые бронированные машины;
  • 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 19 953 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 29 452 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала