https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html

ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.12.2024

ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:52:00+03:00

2024-12-23T14:52:00+03:00

2024-12-23T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело", — сказал собеседник агентства. По его словам, в селе Старые Боровичи также зафиксировали удар. В том районе находились два промышленных ангара, где хранили и чинили военную технику. "В селе Костобобров, на юге, есть промышленные строения. Там уже давно, хотя и небольшим количеством, обитали боевики", — добавил Лебедев.Как указал координатор подполья, там фиксировали движение техники, особенно по ночам — во время комендантского часа. Он отметил, что в районе ПВД прогремели пять взрывов.В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Удары наносили силы Оперативно-тактической авиации, БПЛА, Ракетные войска и артиллерия группировок войск.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html

https://ria.ru/20241223/soskin-1990843474.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф