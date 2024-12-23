https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:52:00+03:00
2024-12-23T14:52:00+03:00
2024-12-23T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело", — сказал собеседник агентства. По его словам, в селе Старые Боровичи также зафиксировали удар. В том районе находились два промышленных ангара, где хранили и чинили военную технику. "В селе Костобобров, на юге, есть промышленные строения. Там уже давно, хотя и небольшим количеством, обитали боевики", — добавил Лебедев.Как указал координатор подполья, там фиксировали движение техники, особенно по ночам — во время комендантского часа. Он отметил, что в районе ПВД прогремели пять взрывов.В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Удары наносили силы Оперативно-тактической авиации, БПЛА, Ракетные войска и артиллерия группировок войск.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
https://ria.ru/20241223/soskin-1990843474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по селу в Черниговской области, где находились ВСУ
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По расположению ВСУ в селе Гута-Студенецкая в Черниговской области нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Гута-Студенецкая, на севере области, недалеко от границы, находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики. Туда прилетело", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в селе Старые Боровичи также зафиксировали удар. В том районе находились два промышленных ангара, где хранили и чинили военную технику.
"В селе Костобобров, на юге, есть промышленные строения. Там уже давно, хотя и небольшим количеством, обитали боевики", — добавил Лебедев
.
Как указал координатор подполья, там фиксировали движение техники, особенно по ночам — во время комендантского часа. Он отметил, что в районе ПВД прогремели пять взрывов.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
и склады хранения ударных беспилотников.
Удары наносили силы Оперативно-тактической авиации, БПЛА, Ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 650 самолетов;
- 283 вертолета;
- 38 355 беспилотных летательных аппаратов;
- 590 зенитных ракетных комплексов;
- 19 961 танк и другие боевые бронированные машины;
- 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 19 953 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 29 452 единицы специальной военной автомобильной техники.