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Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vsu-1990820298.html
Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке
Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке - РИА Новости, 23.12.2024
Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке
Украинские войска нанесли удар с применением кассетных снарядов по территории городской больницы в Горловке, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:17:00+03:00
2024-12-23T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с применением кассетных снарядов по территории городской больницы в Горловке, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по территории городской больницы №2", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что на территории больницы выявлены суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик", и призвал население соблюдать осторожность и не трогать находку. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 мск ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, где расположена горбольница №2.
https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке

Мэр Приходько: ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по больнице в Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с применением кассетных снарядов по территории городской больницы в Горловке, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по территории городской больницы №2", - написал Приходько в Telegram-канале.
Он отметил, что на территории больницы выявлены суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик", и призвал население соблюдать осторожность и не трогать находку.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 мск ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, где расположена горбольница №2.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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