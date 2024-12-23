https://ria.ru/20241223/vsu-1990820298.html

Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке

Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке - РИА Новости, 23.12.2024

Украинские войска нанесли удар по больнице в Горловке

Украинские войска нанесли удар с применением кассетных снарядов по территории городской больницы в Горловке, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:17:00+03:00

2024-12-23T13:17:00+03:00

2024-12-23T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с применением кассетных снарядов по территории городской больницы в Горловке, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по территории городской больницы №2", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что на территории больницы выявлены суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик", и призвал население соблюдать осторожность и не трогать находку. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 12.35 мск ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки, где расположена горбольница №2.

https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990567451.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины