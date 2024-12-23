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ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:21:00+03:00
2024-12-23T12:21:00+03:00
2024-12-23T12:38:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая и Лебедевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных в зоне действия группировки "Север"