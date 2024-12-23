https://ria.ru/20241223/vsu-1990802236.html

ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ потеряли за сутки до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:21:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая и Лебедевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)