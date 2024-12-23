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ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vs-1990830896.html
ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:08:00+03:00
2024-12-23T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области а также четырёх населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990827242.html
https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли огневое поражение 13 украинским бригадам в Курском приграничье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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13:46
Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области а также четырёх населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы Украины
 
 
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