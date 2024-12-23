https://ria.ru/20241223/vs-1990830896.html

ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.12.2024

ВС России нанесли огневое поражение 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:08:00+03:00

2024-12-23T14:08:00+03:00

2024-12-23T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александрия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области а также четырёх населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990827242.html

https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины