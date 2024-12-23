https://ria.ru/20241223/vrach-1990771832.html

Врач рассказала, как нехватка солнца влияет на выработку гормона счастья

Врач рассказала, как нехватка солнца влияет на выработку гормона счастья - РИА Новости, 23.12.2024

Врач рассказала, как нехватка солнца влияет на выработку гормона счастья

Дефицит солнечного света, возникающий зимой из-за короткого светового дня, влияет на выработку серотонина - гормона счастья, что, в свою очередь, сказывается на РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:38:00+03:00

2024-12-23T08:38:00+03:00

2024-12-23T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дефицит солнечного света, возникающий зимой из-за короткого светового дня, влияет на выработку серотонина - гормона счастья, что, в свою очередь, сказывается на работоспособности и настроении человека, рассказала РИА Новости врач-пульмонолог "Инвитро-Воронеж" Оксана Балабаева. "Недостаток естественного освещения, когда люди отправляются на работу, в течение рабочего дня и при возвращении домой вызывает сонливость, снижение работоспособности и ухудшение настроения. Ученые отмечают, что дефицит солнечного света напрямую влияет на выработку серотонина – "гормона счастья". В условиях длительной темноты его производство значительно сокращается, что может привести к ухудшению общего самочувствия и развитию депрессивных состояний. Это связано с тем, что данный гормон оказывает влияние на работу центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринных органов", - рассказала Балабаева. Врач отметила, что недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, а это может отразиться на иммунной системе и организм будет слабее защищен от инфекций. Она уточнила, что в этот период необходимо прислушиваться к себе. Противостоять сезонной хандре помогут: здоровый сон, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, танцы и музыка - все это положительно влияет на эмоциональное состояние человека. Кроме этого, контрастный душ по утрам и теплые вечерние ванны помогают снять дневное напряжение и укрепить иммунитет. Также, рекомендует специалист, можно использовать светотерапию. Она привела в пример исследования, которые показывают, что красный свет оказывает стимулирующее воздействие на мозг и может вызывать ускорение сердцебиения, но не стоит увлекаться им раздражительным людям. Оранжевый отвечает за бодрость и хорошее настроения, желтый и зеленый спектры обладают антидепрессивными свойствами, а белый свет придает силы и успокаивает. "Только ваш лечащий врач может назначить эффективную светотерапию с учетом индивидуальных особенностей организма и имеющихся заболеваний. А проведет курс лечения врач-физиотерапевт. Настоятельно рекомендуется воздерживаться от самолечения", - заключила она

https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html

https://ria.ru/20241215/vrach-1989275165.html

https://ria.ru/20240905/kardiolog-1970669442.html

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