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ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 23.12.2024 (обновлено: 13:34 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vertodrom-1990822232.html
ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области
ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области
Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:27:00+03:00
2024-12-23T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Отмечается, что сильный взрыв был слышен ночью, сообщалось о повторной детонации."Город Глобино Полтавской области получил удар по вертодрому... В том месте вертолеты не только базировались, но и проходили техобслуживание, текущий ремонт, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами... удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации... По пока не подтвержденным данным, на вертодроме в последнюю неделю появились военные вертолеты натовского образца. Местные жители говорят о том, что в магазинах и кафе слышна французская речь", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html
полтавская область
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полтавская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области

ВС России нанесли удар по украинскому вертодрому в Полтавской области

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Отмечается, что сильный взрыв был слышен ночью, сообщалось о повторной детонации.
"Город Глобино Полтавской области получил удар по вертодрому... В том месте вертолеты не только базировались, но и проходили техобслуживание, текущий ремонт, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами... удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации... По пока не подтвержденным данным, на вертодроме в последнюю неделю появились военные вертолеты натовского образца. Местные жители говорят о том, что в магазинах и кафе слышна французская речь", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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