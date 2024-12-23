https://ria.ru/20241223/vertodrom-1990822232.html

ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области

ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области - РИА Новости, 23.12.2024

ВС России нанесли удар по вертодрому в Полтавской области

Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:27:00+03:00

2024-12-23T13:27:00+03:00

2024-12-23T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Удар был нанесен по вертодрому в городе Глоблино Полтавской области Украины, где, предположительно, ранее появились военные вертолеты натовского образца, а в магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Отмечается, что сильный взрыв был слышен ночью, сообщалось о повторной детонации."Город Глобино Полтавской области получил удар по вертодрому... В том месте вертолеты не только базировались, но и проходили техобслуживание, текущий ремонт, заправлялись и вооружались перед боевыми вылетами... удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации... По пока не подтвержденным данным, на вертодроме в последнюю неделю появились военные вертолеты натовского образца. Местные жители говорят о том, что в магазинах и кафе слышна французская речь", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20241223/rossija-1990822061.html

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Варвара Скокшина

полтавская область, украина, вооруженные силы рф