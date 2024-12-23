https://ria.ru/20241223/vengriya-1990760963.html

Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине

Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024

Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине

Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:12:00+03:00

2024-12-23T04:12:00+03:00

2024-12-23T04:12:00+03:00

в мире

венгрия

украина

сша

петер сийярто

дональд трамп

владимир путин

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg

ООН, 23 дек – РИА Новости. Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом - ред.). Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России (Владимиром Путиным - ред.) и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше", – сказал Сийярто.

https://ria.ru/20241223/vengriya-1990758614.html

венгрия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии