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Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:12:00+03:00
2024-12-23T04:12:00+03:00
2024-12-23T04:12:00+03:00
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом - ред.). Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России (Владимиром Путиным - ред.) и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше", – сказал Сийярто.
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В мире, Венгрия, Украина, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
Сийярто: Венгрия сделала все, что могла, в попытках положить конец конфликту