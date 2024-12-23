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Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
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04:12 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vengriya-1990760963.html
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине
Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:12:00+03:00
2024-12-23T04:12:00+03:00
в мире
венгрия
украина
сша
петер сийярто
дональд трамп
владимир путин
санкции в отношении россии
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом - ред.). Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России (Владимиром Путиным - ред.) и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20241223/vengriya-1990758614.html
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в мире, венгрия, украина, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Украина, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия сделала все, что могла, в попытках положить конец конфликту

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать украинский кризис, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом - ред.). Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России (Владимиром Путиным - ред.) и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше", – сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной
03:04
 
В миреВенгрияУкраинаСШАПетер СийяртоДональд ТрампВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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